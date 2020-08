Le jeu PS4 bat Animal Crossing New Horizons, Ring Fit Adventure et Ghost of Tsushima.

Bandai Namco a des raisons d’être heureux, en tant que nouveau jeu de la Mobile Suit Gundam saga Sur PS4, il est devenu le titre le plus vendu de la semaine dans les magasins japonais, dépassant un Animal Crossing: New Horizons qui continue d’enregistrer des données de ventes étonnantes, avec plus de 55000 jeux bonus s’ajoutant aux plus de 5, 3 millions d’exemplaires physiques vendus rien qu’au Japon.

Fairy Tail sur PS4 et Switch a été une autre des sorties vedettes de la semaineCombinaison mobile Gundam Extreme VS. Maxiboost ON a été le jeu le plus vendu avec un peu plus de 123 000 exemplaires vendus entre le 27 juillet et le 2 août. Il y a eu d’autres versions notables qui se sont glissées dans la liste des best-sellers, telles que le JRPG Fairy Tail sur Nintendo Switch et PlayStation 4, avec près de 15000 et 13000 unités vendues respectivement.

La liste des plus populaires au Japon est composée de ceux déjà habituel Ring Fit Adventure, qui, semaine après semaine, augmente son succès avec un peu plus de 1,2 million de jeux physiques vendus rien qu’au pays du soleil levant; en plus de Mario Kart 8 Deluxe, avec plus de 3 millions au Japon. Les versions récentes incluent Ghost of Tsushima sur PS4, avec 31 000 jeux vendus cette semaine, et Paper Mario: The Origami King sur Nintendo Switch, avec un peu plus de 22 000 jeux vendus.

Ventes de jeux (total cumulé)

[PS4] Mobile Suit Gundam: Extreme VS. Maxiboost ON (Bandai Namco) – 123,147 (Nouveau)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) – 56 730 (5 337 128)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) – 37217 (1,242,596)

[PS4] Fantôme de Tsushima (SIE) – 31 932 (298 234)

[NSW] Paper Mario: The Origami King (Nintendo) – 22 773 (182 508)

[NSW] Jeux de clubhouse: 51 classiques mondiaux (Nintendo) – 16 319 (277 346)

[NSW] Fairy Tail (Koei Tecmo) – 15,447 (Nouveau)

[NSW] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami) – 13 341 (159030)

[PS4] Fairy Tail (Koei Tecmo) – 13,236 (Nouveau)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 12 801 (3 063 965)

Ventes de console (total cumulé)

Commutateur – 66512 (12 079 510)

Switch Lite – 20 093 (2 444 965)

PlayStation 4 – 3 077 (7 632 713)

PlayStation 4 Pro – 948 (1 569 307)

Nouveau 2DS XL (y compris 2DS) – 729 (1725426)

Nouveau 3DS XL – 47 (5.888.239)

Xbox One X – 25 (20 676)

Xbox One S – 16 (93446)

En savoir plus: Sales Japan, Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON et Animal Crossing: New Horizons.

