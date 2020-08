Image: The Pokemon Company / Kotaku

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre davantage sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon! C’est Toucannon!

Détails du Toucannon

Type: Normal / Volant

Taille moyenne: 3 ’07 «

Poids moyen: 53,7 lb

Premier ajouté dans la génération VII

Parfois, je pense que le nom d’un Pokémon a été créé en premier, puis ils ont travaillé à rebours à partir de là. Toucannon en est un excellent exemple. C’est un nom merveilleux. Vous l’entendez, vous pouvez déjà commencer à comprendre ce que cela fait et comment cela fonctionne et même à quoi il ressemble. Mais ensuite, vous voyez le Pokémon et vous êtes un peu surpris, du moins moi, par son apparence normale et ennuyeuse. Ce n’est qu’un toucan. Eh bien, un toucan qui peut lancer des graines hors de son bec avec suffisamment de force pour percer les murs de ciment.

J’aurais dû le mentionner plus tôt. Désolé. Je prends un week-end et j’oublie comment faire ces choses. Quoi qu’il en soit, ouais, Toucannon n’est pas seulement un nom accrocheur, il décrit aussi bien ce que fait cet oiseau Pokémon. Selon les entrées Pokedex répertoriées sur Bulbapedia, il tire des graines à très grande vitesse en utilisant des gaz à l’intérieur de son bec. Pourquoi y a-t-il des gaz à l’intérieur du bec d’un oiseau? Je n’ai aucune idée. Mais attention. Ces graines peuvent complètement briser les rochers. J’imagine qu’ils peuvent déchirer une personne, comme un gamin ennuyeux essayant d’attraper une de ces choses.

Capture d’écran: The Pokemon Company

G / O Media peut obtenir une commission

Rien sur Bulbapedia ou dans ses entrées Pokedex n’en parle, mais je dois supposer que l’armée utilise ces choses. Sinon, ils travaillent sur un moyen de les utiliser. Imaginez-vous entraîner une de ces choses pour tirer de petits explosifs ou des fléchettes empoisonnées? Vous pourriez avoir un agent mortel, rapide et discret de sabotage et de chaos. Ce serait une chose merdique à faire, mais c’est un univers qui permet aux enfants de courir avec une douzaine de créatures et de rivaliser avec ces créatures dans des combats aériens. Je ne pense donc pas que l’éthique soit une grande préoccupation.

Je suis toujours un peu choqué par l’ennui du design de cet oiseau. Cela ressemble à un toucan. Enfer, Toucan Sam est une version plus intéressante et créative d’un toucan que cette chose. (Bien que Toucannon ait un meilleur nom que … Sam?) Peut-être que la personne qui a conçu celui-ci était pressé et n’avait qu’une journée et se disait «Pourquoi pas un toucan, mais aux pieds bleus? Ça marchera! » Et personne à The Pokemon Company n’a remarqué ou ne s’est suffisamment soucié pour dire quoi que ce soit à cette personne sur la façon dont cet oiseau n’a pas d’inspiration.

Fan Art préféré

Image: GAmesterAlexa (Autre)

Je n’ai jamais réalisé à quel point le bec de Toucan Sam est gros et maintenant, en le regardant, je ne peux pas arrêter d’y penser. Je pourrais peut-être m’asseoir et y réfléchir pendant quelques heures. Ça me fait trébucher. Comment vole-t-il même …?

Faits aléatoires

Une autre chose sauvage que cet oiseau peut faire: son bec peut devenir vraiment très chaud. Il peut réchauffer son bec à des températures supérieures à 212 degrés Fahrenheit. Selon Bulbapedia, les toucannons communiquent entre eux en se frappant l’un et l’autre avec leur bec. Étant donné que leurs becs sont essentiellement des fours grille-pain qui poussent des graines, cela semble être une mauvaise façon de communiquer. Après avoir entendu tout cela, vous serez peut-être surpris d’apprendre également que dans l’univers Pokémon, les Toucannons sont souvent amenés aux mariages comme porte-bonheur. Je ne peux pas imaginer un oiseau avec un bec ouvert qui tire des graines aussi vite que des balles est une bonne chose à apporter à un mariage. Mais qu’est ce que je sais!?

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Un autre fait amusant d’Amoongus: Amoongus est extrêmement populaire dans les fêtes car il est un champignon. (J’ai fait défiler les commentaires pour voir si quelqu’un avait fait cette terrible blague. Vous m’avez tous déçu.)

Heureusement, vous étiez ici pour laisser tomber cette merveilleuse blague pour nous tous. Nous te remercions. Vraiment.

Précédemment sur Voici un autre Pokémon …