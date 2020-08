MicrosoftBien qu’il soit prêt à faire le saut vers la prochaine génération de consoles, il n’a pas oublié ce que sera sûrement l’avenir des jeux vidéo: le Cloud Gaming. Redmond se plongera dans les jeux en streaming avec Projet xCloud, plateforme qui verra le jour cette année. Avec la clôture du lancement, la société a détaillé toutes les informations dont vous avez besoin sur le service, de la disponibilité au catalogue.

Microsoft a révélé que Project xCloud sera Disponible en version bêta à partir du 15 septembre, mais avec quelques limitations. En premier lieu, Il ne peut être utilisé que sur les appareils Android —Smartphones et tablettes—, car le support d’iOS se fera attendre un instant plus tard. De plus, ils seront 22 pays ceux qui auront l’occasion de profiter du service dès le premier jour, y compris l’Espagne. L’Amérique latine, malheureusement, est exclue de la première étape. L’entreprise indique que son objectif est de l’étendre ultérieurement à d’autres territoires. Regardez la liste des régions:

Espagne

États Unis

Canada

L’Autriche

Belgique

République tchèque

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Hongrie

Irlande

Italie

Pays Bas

Norvège

Pologne

le Portugal

Slovaquie

Corée du sud

Suède

Suisse

Royaume-Uni

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques semaines, Project xCloud sera inclus dans Xbox Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires. Bien sûr, ce qui précède signifie que vous pouvez lire les plus de 100 titres qui composent le catalogue Game Pass en streaming. Par exemple: Gears 5, Gears of War: Ultimate Edition, Minecraft Dungeons, Destiny 2, Halo 5: Guardians, Grounded, Hellblade: Senua’s Sacrifice, The Outer Worlds et Sea of ​​Thieves, entre autres. N’oubliez pas que Halo Infinite sera également en service au cours du dernier trimestre de 2020.

Project xCloud nécessitera un contrôleur pour jouer. Vous pouvez connecter la commande Xbox One et même le Dualshock 4 de la PlayStation 4, car les deux sont compatibles avec Android via Bluetooth. Cependant, Microsoft s’est associé à plusieurs fabricants qui proposeront des commandes entièrement dédiées au service. Razer mettra en vente le Kishi (100 $), tandis que 8 bits Il en fera de même avec le SN30 Pro (45 $). PowerA Vous monterez également dans le train avec le MOGA XP5-X Plus (70 $) et le PowerA XP7-X Plus (100 $).