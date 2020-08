Red Dead en ligneLa dernière occupation de vous fait de vous un jeune Naturaliste, étudiant attentivement l’histoire naturelle du vieil ouest, en conservant sa biologie diversifiée, avant de filmer inévitablement autant d’animaux légendaires que possible car il s’agit toujours d’un jeu vidéo.

Mais ne vous inquiétez pas, ils vont juste dormir.

Que vous soyez plus intéressé par la zoologie ou l’ornithologie, traquer l’ensemble de la faune diversifiée de Red Dead Online nécessite de la patience, de la persévérance et une bonne carte.

Voici un aperçu du rôle naturaliste, ainsi que les emplacements des animaux légendaires dans Red Dead Online.

Guide naturaliste en ligne de Red Dead

Comment démarrer la profession naturaliste dans Red Dead Online

Dans le bac à sable occidental de Rockstar, il est tout à fait naturel que vous finissiez par rechercher, interagir avec et collecter le large éventail d’animaux.

La profession naturaliste comprend non seulement une suite d’activités d’itinérance gratuites à traquer, mais également du contenu d’histoire avec des cinématiques.

Pour commencer, vous devez:

Rendez-vous dans la ville de Strawberry à côté de Hawk’s Eye Creek à West Elizabeth

Entrez dans le « Welcome Center » en haut de la rue principale

Cela lance la cinématique de «Sur la nature des bêtes»

Après la cinématique, vous débloquerez deux nouveaux vendeurs: Gus au sud par Riggs Station, qui vend des vêtements uniques fabriqués à partir de peaux d’animaux, et Harriet au nord par Wallace Station, à qui vous devez parler pour commencer le rôle de naturaliste

Emplacement de la boutique Naturalist de Red Dead Online Harriet

Dirigez-vous vers la gare de Wallace. C’est un peu au nord de Strawberry où vous vous êtes rencontrés pour la première fois et vous trouverez le camp de terrain d’Harriet juste à côté de la route:

Ici, vous pourrez acheter le livre de départ pour le rôle de naturaliste pour la somme princière de 25 lingots d’or.

Cet achat vous met sur la voie du naturaliste, vous permettant de progresser pour gagner des récompenses, ainsi que d’accéder à un guide de terrain et à une carte des animaux légendaires.

Pour trouver le camp équivalent de Gus, il vous suffit de vous diriger un peu au sud jusqu’à la gare de Riggs:

Il a également une boutique au marché de Saint Denis.

Comment augmenter votre rang de naturaliste et collecter des échantillons d’animaux dans Red Dead Online

Puisque vous essayez de conserver ces animaux plutôt que de les chasser, cela n’aurait pas beaucoup de sens d’aller leur tirer dessus bon gré mal gré.

Il existe une procédure définie pour capturer et tester chaque animal légendaire en toute sécurité.

Vous devez d’abord avoir des munitions tranquillisantes. Cela peut être apporté par Harriet ou fabriqué une fois que vous avez déverrouillé sa brochure correspondante

Pour les légendaires, vous devez suivre l’animal jusqu’à l’emplacement ci-dessous. Ou allez simplement à la recherche d’animaux normaux

Ensuite, vous devez approcher lentement les proies sans les effrayer et les prédateurs sans les agresser – Harriet vend des mélanges de toniques pour vous aider

Lorsque vous êtes en position, avec les bonnes munitions tranquillisantes chargées, alignez votre tir et prenez-le

Maintenant, déplacez-vous pour collecter votre échantillon une fois que l’animal est endormi

Vous pouvez éventuellement faire revivre l’animal sous sédation pour plus d’XP

Cependant, avec la plupart des animaux les plus robustes – et je veux dire par là la plupart d’entre eux – ce n’est pas aussi simple. Les bêtes plus résistantes prendront plusieurs coups vers le bas et, dans le cas des animaux prédateurs, essaieront de vous écraser pendant que vous leur tirez dessus. Soyez prêt à chasser les proies qui s’envolent.

Lorsque vous améliorez votre Naturalist XP, il est recommandé de broyer des animaux ordinaires, puis, lorsque vous atteignez le rang 5, de broyer les missions spécifiques d’Animaux légendaires d’Harriet. En effet, le taux d’apparition d’animaux légendaires en Free Roam a été jugé très faible par la communauté RDO.

Il a également été supposé que vous avez plus de chances de trouver des animaux légendaires en liberté à un rang naturaliste plus élevé. Il existe également des compétences qui se débloquent à mesure que vous progressez pour vous aider.

Récompenses naturalistes

Si un gameplay stimulant ne constitue pas une récompense suffisante, alors il y a beaucoup de nouveaux objets à ajouter à votre collection pendant que vous passez du temps avec la profession naturaliste.

Comme vous vous en doutez – tout comme les peaux parfaites dans le principal Red Dead Redemption 2 – il existe différentes tenues liées aux différents animaux que vous trouverez dans le monde. Mais beaucoup sont déverrouillés à l’aide de jetons acquis en gagnant de l’XP naturaliste.

Cochez les échantillons Naturalist de votre liste et vous remplirez vos poches d’argent, collecterez des objets et des tenues spéciales, et gagnerez une expérience précieuse.

Il existe quatre niveaux de récompenses naturalistes pour progresser, et nous les avons tous rassemblés dans un tableau:

Récompenses naturalistes en ligne de Red Dead

Nom de la récompense:Utilisation des récompenses:Niveau de récompenseRang de récompense

Mise à niveau du kit de sacocheAvoir plus de kit naturaliste dans votre pochetteNovice3

Événements naturalistesDébloquer le contenu côté naturalisteNovice4

Oeil d’aigle légendaire « Apprenez à distinguer les traits d’animaux légendaires » Novice5

Selle FoxmoreSelle animal brodéeNoviceDéverrouiller avec des jetons

Ceinture de pistolet ThorburnÉtui marron avec motif floralNoviceDéverrouillage avec jetons

Gypsy Cob – Blagons blancs et manteaux piebaldHorsesNoviceUnlock avec des jetons

Brochure sur les cartouches sédatives VarmintApprendre à fabriquer des munitions tranquillisantes

Le TillistonTenue uniqueNoviceUnlock avec des jetons

Bandeau ZapataCouvre-chef uniqueNoviceDéverrouiller avec des jetons

Miséricorde Apprenez à avoir pitié de tuer les animaux blessés

Opportunités naturalistesDébloquez plus de quêtes secondaires naturalistes où vous perturbez le commerce des animaux

Focalisation sur les animaux Apprenez à restreindre votre zone de recherche d’animaux légendaires

Dépliant Animal ReviverApprendre à fabriquer le tonique Animal ReviverPromisingUnlock with Tokens (Rang 5)

Gants MisteadGants sans doigtsPromisingUnlock with Tokens (Rank 5)

Le SagemoorTenue de naturaliste uniquePromisingUnlock with Tokens (Rank 5)

Variante de fusil VarmintChangement cosmétique pour carabine Varmint Promise Déverrouillage avec des jetons (Rang 5)

Blending Tonic brochure Apprenez à créer Blending Tonic Promising Débloquer avec des jetons (Rang 5)

Wilderness CampUn camp temporaire où vous pouvez fabriquer et cuisiner des objets Promising Unlock with Tokens (Rank 5)

Boucle à queue noire Boucle de ceinture sur le thème du lapin Promise Déverrouillage avec des jetons (Rang 5)

Attraction animaleApprenez à mieux repérer les animaux légendaires

Brochure sur les phéromones d’animaux légendairesApprendre à fabriquer des phéromones d’animaux légendairesÉtabliDéverrouiller avec des jetons (rang 10)

Calvitie non peignéeCoiffure uniqueÉtabliDéverrouiller avec des jetons (rang 10)

Tenue unique de KennewickEstablishedUnlock with Tokens (Rank 10)

Gantelets de liseronCouvre-bras uniquesÉtabliDéverrouillage avec des jetons (rang 10)

Holster Thorburn à main levée Identique à l’autre, mais pour votre arme secondaire Établi Déverrouillage avec des jetons (Rang 10)

Gypsy Cob – Skewbald et Palomino BlagdonHorsesEstablishedUnlock with Tokens (Rang 10)

Master Tracker Apprenez à suivre les animaux pendant une période plus longue

Mise à niveau de la sacoche toniqueTenez plus de toniques dans votre pochette

The HemistonUnique OutfitDistinguishedUnlock with Tokens (Rang 15)

Prenez noteNouvelle emote où vous écrivez des notes dans un journalDistingué Déverrouiller avec des jetons (Rang 15)

Gypsy Cob – Splashed Bay et Splashed PiebaldHorsesDistinguishedUnlock with Tokens (Rang 20)

Underhill Charms Accessoire uniqueDistingué Déverrouiller avec des jetons (Rang 20)

Pendant ce temps, les objets que Gus vend dans son camp sont fabriqués à partir de peaux d’animaux et sont aussi sophistiqués que vous le souhaitez. Visitez son camp pour découvrir le genre de choses pour lesquelles vous pouvez échanger des skins légendaires, au fur et à mesure que vous en débloquez plus de créatures légendaires.

Où trouver tous les animaux légendaires dans Red Dead Online

Le monde ouvert de Red Dead Online est immense, donc si vous ne savez pas où vous allez, cela peut prendre beaucoup de temps pour le ressentir.

Lorsque vous avez des tonnes d’animaux légendaires à rechercher pour votre nouveau passe-temps naturaliste et que vous avez peu de temps libre pour le faire, il n’ya pas de honte à aller dans la bonne direction.

Harriet vous donne une carte des animaux légendaires lorsque vous commencez la ligne Naturaliste, mais les emplacements qui y sont indiqués sont assez vagues.

Comme nous l’avons mentionné, bien que vous puissiez trouver des animaux légendaires en Free Roam, ils ont un taux de réapparition très faible – c’est pourquoi de nombreux joueurs signalent qu’ils encerclent la zone indiquée sur la carte d’Harriet en vain.

Pour obtenir une chance garantie de sédation et d’échantillonner un animal légendaire dans Red Dead Online, vous devez parcourir les missions d’animaux légendaires de Harriet. Élever votre rang vous donne alors accès à différentes compétences qui les rendent plus faciles à trouver.

Cependant, sur la base de plusieurs sources du sous-répertoire Red Dead Online et de diverses discordes – y compris 2smokinbarrels et Jowers97 (lié) – ceux-ci semblent être les emplacements actuels des animaux légendaires dans Red Dead Online.

Si les informations répertoriées semblent obsolètes, visitez les communautés ci-dessus pour les dernières.

Comme indiqué dans la vidéo Jowers97 ci-dessus, les animaux suivants se trouvent dans les missions d’animaux légendaires de Harriet:

Castor de nuit

Loup de Moostone

Inahme Elk

Renard croisé

Payta Bison

Sanglier Icahi

Bélier en corne de rutile

Sapa Cougar

Regardez cette vidéo à l’horodatage 3:38 pour leurs emplacements.

Lieux légendaires des castors

Emplacement légendaire du castor lunaire

Le castor lunaire se trouve au sud de la piscine Elysian, à peu près au même niveau que le poste de traite de Van Horn pendant les périodes crépusculaires (aube / crépuscule) quand il est mouillé.

Emplacement légendaire du castor Zizi

Le castor Zizi est situé à Owanjila sur le côté ouest de la carte.

Emplacements légendaires des bisons

Emplacement légendaire du bison de Tatanka

Vous trouverez le bison de Tatanka dans les champs pétrolifères de Heartland à New Hanover.

Emplacement légendaire du bison Winyan

Dirigez-vous vers le nord-ouest de la carte autour du lac Isabella pour le Winyan Bison.

Lieux de sangliers légendaires

Emplacement légendaire du sanglier Cogi

Le sanglier Cogi se trouve au nord-ouest du marais Bluewater vers l’aube.

Emplacement légendaire du sanglier Wapka

Vous pouvez suivre le sanglier Wapka jusqu’aux zones humides de Stillwater Creek pendant la journée.

Lieux légendaires de Cougar

Emplacement légendaire de Maza Cougar

Le Maza Cougar peut être repéré la nuit, au bord de la mer de Coronado.

Emplacement légendaire du couguar Iguga

Le couguar Iguga se trouve dans les grandes plaines de West Elizabeth juste avant la nuit.

Lieux légendaires de wapitis

Emplacement légendaire des élans d’Ozula

Dirigez-vous vers l’ouest jusqu’à Cholla Springs lorsqu’il fait brouillard pour le wapiti d’Ozula.

Emplacement légendaire des élans de Katata

Le Katata Elk se trouve dans le sud-ouest de la forêt de Cumberland pendant la journée.

Emplacements des renards légendaires

Emplacement légendaire d’Ota Fox

L’Ota Fox se trouve au sud-ouest de Rhodes.

Emplacement légendaire du renard en marbre

Pour le Marble Fox, vous devez vous rendre sur le territoire nord de Spider Gorge.

Lieux légendaires de Gator

Emplacement légendaire de Sun Gator

Vous trouverez le Sun Gator au nord de Saint-Denis dans le marais de Lagras et les îles au large de la côte à l’est.

Emplacement légendaire de Teca Gator

Le Teca Gator vit dans l’archipel juste au sud de Saint Denis.

Emplacements légendaires des béliers

Emplacement légendaire du bélier Gabro Horn

Vous pouvez trouver le Gabro Horn Ram sur PS4 les jours ensoleillés près du lac Don Julio.

Emplacement légendaire du bélier crayeux

Encore une fois, les joueurs PS4 peuvent trouver le Chalked Ram par beau temps dans la région juste au sud de Cottora Springs.

Emplacements des loups légendaires

Emplacement légendaire du loup émeraude

Regardez à l’ouest de O’Creagh’s Run for the Emerald Wolf.

Emplacement légendaire du loup onyx

Vous pouvez trouver le loup Onyx dans le centre-nord de la carte pendant la nuit, au sud de Calumet Ravine et autour de Cottora Springs.

