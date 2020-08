Fortnite Joker Le dernier lot de rire

Le Joker est sur le point d’avoir le dernier rire à Fortnite, car un tout nouveau lot amènera le prince clown du crime et une paire d’autres méchants sournois de Batman au jeu populaire de bataille royale.

Dans le cadre d’un événement crossover plus important avec DC, le Caped Crusader est à nouveau disponible à l’achat. Cette fois, cependant, les joueurs ont également la chance d’assumer le rôle du Joker.

Le pack Last Laugh est également une bonne affaire, car mis à part le skin Joker, il fournit plusieurs autres objets sur lesquels les joueurs de Fornite voudront désespérément mettre la main.

Ils disent que le rire est le meilleur remède, non Batman? 💊 Créez un peu de chaos, faites des ravages et embrassez la folie avec les tenues The Joker, Poison Ivy et Midas Rex, disponibles le 17 novembre dans The Last Laugh Bundle. Lisez notre blog pour plus d’informations: https://t.co/Jr4UbyIOGE pic.twitter.com/WbLK5DEUPV – Fortnite (@FortniteGame) 15 août 2020

Que contient le pack Fortnite Last Laugh?

Le pack The Last Laugh de Fortnite contient trois nouveaux skins: le Joker, Poison Ivy et Midas Rex. En plus de cela, les joueurs recevront le Laugh Riot Back Bling, le Back Bloom Back Bling et le Midas Crest Back Bling.

Ce n’est pas tout: le lot comprend également quatre pioches: la pioche Bad Joke, la pioche du Joker, la pioche Ivy Axe et la pioche Kingmaker.

Enfin, les joueurs Fornite qui achètent The Last Laugh Bundle recevront également le Pick a Card Contrail et 1000 V-Bucks qui peuvent être utilisés pour encore plus d’achats dans le jeu.

Remuez un peu de chaos avec le seul, le seul… Harley Quinn! Les tenues Harley Quinn, Harley Hitter et Punchline Pickax sont de retour dans la boutique. pic.twitter.com/HO5jGjUQCj – Fortnite (@FortniteGame) 15 août 2020

Combien coûtera le pack Joker?

Le pack Last Laugh coûtera 24,99 £ GBP, 29,99 $ USD ou 29,99 €, ce qui en fait une offre assez équitable pour de nombreux joueurs de Fortnite. Gardez à l’esprit que, bien que le prix de 1000 V-Bucks ait récemment été baissé au milieu de la bagarre de Fornite avec Apple et Google, cela coûte encore 6,49 £ GBP, soit 7,99 $ USD.

Le pack Last Laugh sera mis en vente le 17 novembre, alors attendez-vous à voir le Joker et Poison Ivy partout pendant quelques semaines après la date à laquelle Fortnite.

Gardez à l’esprit, bien sûr, que Batman patrouillera également sur Fortnite, donc pour ceux qui achètent cet ensemble, il y aura enfin une opportunité de voir qui obtiendra vraiment The Last Laugh.

