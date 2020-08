Capture d’écran: Epic Games

Je me suis réveillé ce matin en apprenant qu’Epic Games, une entreprise courageuse perdue d’une valeur de 17 milliards de dollars, essayait d’obtenir l’aide du monde entier pour s’attaquer aux pratiques «anticoncurrentielles» d’Apple. Et ma peau voulait ramper juste hors de mon corps.

Au cas où vous venez de nous rejoindre, plus tôt dans la journée, Apple a démarré Fortnite depuis l’App Store pour avoir enfreint sa politique de paiement. Epic Games, les créateurs de Fortnite, a réagi rapidement en déposant une plainte d’injonction légale contre Apple.

En plus des luttes juridiques entre les deux sociétés, qui sont essentiellement construites autour d’un désaccord sur le fait qu’Apple prend 30% de l’argent de l’App Store, et Epic ne veut pas payer cela, Epic Games a également lancé une campagne de relations publiques concertée. autour d’une parodie d’une publicité télévisée réalisée (par Apple!) au moins 15 à 30 ans avant la naissance de la plupart des joueurs de Fortnite.

Je n’ai pas le temps ni la bande passante émotionnelle pour me plonger dans la stupidité de cette vidéo, faisant appel à l’esprit de résistance au gouvernement totalitaire (déjà dilué en apparaissant dans une publicité) pour … amener les gens à participer à leur quête de certains plus d’argent.

Je voudrais cependant crier aux personnes chargées de revenir sur les dix dernières années de relations avec la communauté du jeu vidéo et de décider que «armer une base de fans de joueurs en colère» était une chose vraiment saine et amusante à faire ici.

Alors passons plutôt à la bataille juridique elle-même, qui a déjà vu beaucoup de gens prendre parti. C’est une chose facile et très humaine à faire! Les joueurs Fortnite sur iOS (et maintenant Android également) voudront leur retour. D’autres entreprises tout aussi frustrées par la réduction considérable de leurs bénéfices par Apple ont quelqu’un à encourager en marge.

Les gens qui n’aiment pas Epic, et ils ne manquent pas dans l’espace du jeu vidéo, peuvent se battre pour Apple, et les gens qui comme Apple ont quelqu’un contre qui défendre leur entreprise préférée d’informatique domestique et mobile.

Avant de décider de prendre parti dans ce domaine, gardez à l’esprit une merde comme celle-ci:

Ah oui, Spotify, confrères champions du peuple, qui paient les artistes au cœur de leur service en moyenne 0,00318 $ par stream, et dont le PDG s’est plaint plus tôt cette année que les albums ne sortent pas assez vite. Du vrai truc de bien-être.

Alors peut-être que la chose la plus sûre à faire est de ne pas du tout prendre parti, n’est-ce pas? Peut-être, mais c’est aussi compliqué! Bien qu’il prétende le faire pour le bénéfice de tout le monde, Epic le fait évidemment pour Epic, mais les politiques de magasin d’Apple sont terribles, et tout type de progrès réalisé dans cet espace bénéficierait grandement à beaucoup de gens, en particulier aux petits studios et aux indépendants.

Si cela ressemble à un dilemme similaire à celui au cœur du débat Epic Games Store contre Steam, c’est parce que … c’est presque exactement la même situation.

En fin de compte, donc, il n’y a pas de bien ou de mal ici, pas de champion ou d’outsider. Ce n’est que le dernier exemple de 2020 de tout ce qui est nul en même temps, et tout ce que nous pouvons faire est de rester assis et de regarder impuissant alors que cela continue de sucer encore plus.