Capture d’écran: Fall Guys

Il y a beaucoup à aimer à propos de Fall Guys, le nouveau jeu de bataille royale sur PS4 et PC cette semaine, mais je suis ici aujourd’hui pour parler de tous les amis que j’ai rencontrés en jouant au jeu et qui ne sont plus mes amis.

La «bataille royale en tant que genre» a été tellement définie par les tireurs jusqu’à présent que lorsque nous pensons à Fortnite, ou PUBG, ou Apex Legends, ou Warzone, nous pensons aux mondes ouverts et aux armes à feu, et à mesure que les joueurs sont éliminés , le seul changement dans la plupart des situations est que le monde ouvert devient un peu plus petit à chaque fois. Vous commencez le jeu en tirant sur des gens, vous tirez sur des gens, vous terminez le jeu en tirant sur des gens ou en vous faisant tirer dessus.

Mais cela ne devrait pas être le seul point! S’il s’inspire vraiment du film du même nom, un jeu de bataille royale ne devrait pas se limiter à tuer des gens jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une personne. Il devrait s’agir d’abord de faire en sorte que tout le monde se sente bien l’un dans l’autre, puis de les amener à s’entre-tuer.

Comme des jeux vidéo, d’avoir passé les cinq dernières années à regarder un film comme Battle Royale et à ne voir que les meurtres, et non le fait que les meurtres et les prémisses ne sont que si brutaux parce que tout le monde était amis.

G / O Media peut obtenir une commission

Fall Guys comprend cependant.

Si vous ne l’avez pas joué (ou vu), c’est un nouveau jeu où 60 joueurs aléatoires de partout sur Internet sont réunis dans ce qui est essentiellement un jeu télévisé, se déroulant dans une procession de parcours ou d’événements infestés d’obstacles, comme nous ‘ d voir dans des programmes comme Takeshi’s Castle.

Lorsque vous démarrez un jeu, avec 60 petites taches mignonnes et mignonnes, toutes alignées sur les starting-blocks, c’est une pure joie. Tout le monde est si nerveux, heureux et optimiste quant à ses chances, car c’est un jeu rapide, amusant et facile, nous avons donc tous une chance de gagner! N’est-ce pas génial!

Nous sommes tous des amis, ensemble, en train de passer un rare moment de plaisir sur Internet en ces temps autrement sombres et éprouvants!

Et donc, lorsque le premier cours démarre, et que le chaos du slapstick s’ensuit, c’est l’une des expressions les plus pures de plaisir que j’ai jamais expérimentées dans un jeu vidéo. Dans les 90 premières secondes après avoir joué à ce jeu, je me suis retrouvé à crier «OUI!», «OH YOU BASTARD», «YYYEESSS» et «OH NO OH NOOOO» à tout le monde alors que nous nous bousculions pour la position, pris impuissants alors que nous étions une sensation quelque part entre les premières secondes d’une course amusante et une session ivre de Mario Party.

À la fin de cette première course, quelques personnes sont éliminées. Dommage, on se dit, mais ce n’est pas beaucoup sur 60, et ce n’est jamais nous, alors peu importe, passons au tour suivant, qui est normalement plus pareil. Nous courons, nous donnons un coup de coude, des trucs hilarants arrivent, c’est parfait. Nous ne connaissons pas les noms des uns et des autres, et nous ne nous reverrons probablement jamais après cela, mais pour le moment, dans ces moments-là, nous sommes un groupe de frères.

Mais ensuite, il y a un troisième événement. Et soudain, les choses ont changé. Attendez une minute, vous pensez peut-être, il n’en reste plus que beaucoup d’entre nous. Nous avons commencé avec 60 ans, et maintenant nous sommes beaucoup moins nombreux, et je suis toujours là? Je … pourrais peut-être gagner ça.

Passez à travers ce troisième événement et il y a un quatrième et dernier tour. Et dans celui-ci, il ne reste que 5-7 joueurs, et pour le dernier blob debout, la victoire est en vue. Les choses ne sont plus si mignonnes.

Il y a dix minutes, toutes les personnes présentes à la ronde finale étaient les meilleures amies, des petits haricots bancaux se délectant des prémisses du jeu télévisé doux et sans armes de Fall Guys. Éclaircissez le troupeau, cependant, et mettez un prix à la fin, et tout change.

Nous ne sommes plus amis. Au premier tour, si tu me pousses sur un rebord, c’est la chose la plus drôle que j’aie jamais vue, car peu importe! Si vous me touchez au quatrième tour, cependant, je vais vous foutre en l’air, et si jamais vous revenez près de moi, je jure devant Dieu que je le ferai …

Ah désolé. Je me suis encore un peu perdu dans le moment. Je suis tellement énervé lors d’une quatrième série de Fall Guys, et après avoir parlé avec des collègues et des gens sur Twitter depuis le lancement du jeu, je suis loin d’être seul. Mettez-moi aux côtés de 59 autres haricots au début d’un match et nous passons tous un bon moment. Mettez-moi à côté de cinq d’entre eux à la fin et je les enjamberai tous pour réclamer ma victoire légitime, quel qu’en soit le prix.

Ces montagnes russes d’émotions sont ce qui rend Fall Guys tellement amusant pour moi en ce moment, plus que même la qualité des mini-jeux et des cours eux-mêmes. Il n’y a pas de torsion narrative ici qui, une fois que cela se produit plusieurs fois, vous voyez venir, puis l’effet se dissipe. C’est toujours vert, car les sentiments sont basés sur le contexte, et dans chaque jeu, le contexte est le même.

Sans faute, les couleurs vives du jeu et le style artistique mignon attirent tout le monde avec un peu de plaisir, quelques minutes plus tard pour que la psychologie humaine fasse son entrée dans les débats et nous met tous les uns contre les autres. L’amour devient la haine, la haine devient la colère et la frustration, nous prenons tous une profonde inspiration, puis nous y retournons, aimant à nouveau 59 nouveaux étrangers.

C’est ainsi que devraient être les jeux de bataille royale, et c’était formidable de voir un exemple aussi pur de celui-ci dans un jeu qui, pour une fois, n’implique pas de grenades ou de fusils d’assaut.