Il événement playstation 5 Cela nous a laissé un très bon goût dans la bouche où les joueurs ont non seulement appris à connaître certains des titres qui viendront sur la console, mais aussi à voir le design de celui-ci et même son contrôleur. Mais maintenant il est temps de continuer à donner nouvelles opportunités pour la console de génération actuelle.

Comme la société nous l’a dit à l’époque, La PlayStation 4 continuera d’avoir une belle vie de cette façon, laissez les joueurs décider quand faire le nouveau saut vers la prochaine génération. Par conséquent, nous passons en revue les titres présentés lors de cette grande soirée pour les joueurs PS4.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time montre sa jouabilité

Commencez l’état de jeu en faisant place à Crash Bandicoot. Les joueurs ils rencontrent un gameplay spectaculaire plein de détails, avec différents personnages à gérer et toutes sortes de scénarios pour montrer nos compétences. Bien sûr, en gardant l’essence spectaculaire des titres classiques.

La trilogie Hitman sur PlayStation VR

L’Agent 47 montre que non seulement cela semble spectaculaire en tant que titre de console surprenant, mais également en réalité virtuelle. Désormais, nos ennemis nous craindront plus que jamais, car nous sentons que nous assumons le rôle plus directement.

Braid Anniversary Edition revient en 2021

Le titre culte revient après sa première en 2008. Ce titre incroyable nous propose un puzzle complet dans lequel nous serons nous-mêmes ceux qui collecterons les pièces pour pouvoir atteindre la fin. Bien sûr, avec une histoire incroyable et toutes sortes de tests de compétences. Sans aucun doute, une excellente nouvelle pour les fans.

The Pathless revient avec ses graphismes spectaculaires

Le titre du monde ouvert brille avec une nouvelle bande-annonce de gameplay dans lequel il montre sa grande action et, bien sûr, la vitesse du jeu qui permettra aux utilisateurs de profiter d’une qualité inégalée. Bien sûr, avec un style animé qui nous rappelle un film et qui nous transportera dans des environnements spectaculaires.

Spelunky 2 nous surprend avec ses plateformes

Les titres de plate-forme ont une grande importance avec le titre indépendant Spelunky 2. Les joueurs trouveront les deux plates-formes à surmonter seuls ou en compagnie et, bien sûr, avec de grands tests dans lesquels nous devrons non seulement éviter les obstacles, mais aussi explorer et trouver des trésors.

Genshin Impact revient avec une incroyable remorque

Les joueurs peuvent profiter d’un aventure spectaculaire avec Genshin Impact. C’est l’un des titres les plus attendus par les joueurs et il arrivera cet automne. Il nous présentera quatre personnages incroyables avec des capacités et des environnements uniques qui nous laisseront sans voix.

Focus Interactive surprend avec un nouveau projet lors de l’événement

Démontrant sa jouabilité et sans confirmer son nom dans un premier temps, les joueurs se sont retrouvés avec un titre des plus surprenant. Des graphismes spectaculaires, un appareil photo incroyable et des combats qui promettent d’être un défi font partie de Aeon doit mourir, nouveau titre qui verra bientôt le jour.

Anno Mutationem brille lors de l’événement dans le cadre des Indes

D’apparence futuriste, avec des scènes dramatiques et des combats épiques, il s’est montré Anno Mutationem, l’un des titres indépendants les plus marquants pour ses couleurs et ses paramètres. Bien sûr, il est présenté comme l’un des titres les plus mystérieux que nous espérons voir bientôt avec sa grande première.

Bugsnax revient après sa présentation sur PlayStation 5

L’un des titres qui ont joué dans l’événement PS5 a été montré pendant l’état du jeu pour nous en apprendre un peu plus sur son gameplay et, enfin, donner un petit clin d’oeil aux joueurs. La raison de cela? Son arrivée lors de ce même Noël avec PlayStation 5.

Vader Immortal brille dans la réalité virtuelle

Après sa présentation comme une grande aventure Star Wars en réalité virtuelle, Vader revient enfin confirmant une date de sortie. Du 25 août les joueurs peuvent prendre le contrôle de Vader et affronter toutes sortes de dangers.

Control confirme sa deuxième extension

Après une première spectaculaire, Control revient enfin à confirmez l’arrivée de votre deuxième extension. Une nouvelle opportunité de connaître le monde surnaturel de Control et, bien sûr, une nouvelle aventure qui peut être ajoutée à son grand protagoniste.

Auto Chess confirme son arrivée sur PlayStation 4

Le 31 octobre, les joueurs pourront apporter l’excitation de Échecs automatiques à la console Sony de la génération actuelle. Une proposition incroyable qui permettra aux joueurs de mettre leur stratégie à l’épreuve sur le plateau. Sans aucun doute, l’une des invitations qui plairont le plus aux fans de stratégie.

The Pedestrian, une aventure spectaculaire sur papier

Suivant la ligne des grands indies inattendus que nous trouvons Le piéton, une aventure qui nous propose de penser pour surmonter les différents niveaux. De cette façon, nous devrons préparer la voie à suivre pour notre personnage afin de surmonter chacun des obstacles et, bien sûr, atteindre la fin du niveau.

La grosse bombe de la nuit – Hood: hors-la-loi et légendes

L’un des multijoueurs les plus inattendus est venu avec Hood, un titre qui nous proposera d’affronter nos rivaux afin d’obtenir le gros butin. Certains les appellent des héros et d’autres les considèrent comme un danger, mais ce que cela nous montre, c’est que nous aurons de grands personnages à gérer et à tester nos capacités.

TemTem arrive sur PlayStation 5

2021 sera une excellente année pour les joueurs car confirmer l’arrivée de Temtem, le Pokémon espagnol, sur la nouvelle console Sony. Une proposition qui a beaucoup attiré et aimé la communauté des joueurs et qui leur permettra de profiter de la possibilité de capturer des créatures incroyables tout en affrontant toutes sortes de rivaux et, bien sûr, d’atteindre le sommet.

GodFall montre un nouveau regard sur son gameplay

L’un des titres les plus remarquables de la nouvelle génération de consoles et de PC prend un rôle majeur à la fin de l’événement. Dans un gameplay étendu nous avons pu voir leurs environnements, leur gameplay et même les avantages des différentes factions. Bien sûr, détaillant les dangers, les avantages de saisir le butin et les merveilles de s’attaquer à des ennemis dotés de compétences spectaculaires.