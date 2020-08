Family Guy a enfreint presque toutes les règles de la télévision sur réseau et a même été annulé deux fois. Malgré tout cela, la série lance sa 19e saison plus tard cette année. Un personnage préféré des fans qui a été la clé du succès de la série est Stewie, un bébé d’un an avec un accent britannique et un QI élevé. Prenons le chemin de la mémoire et regardons toutes les inventions de bébé Stewie au fil des ans, de son dispositif de contrôle de l’esprit à son dispositif de modification génétique et tout le reste!