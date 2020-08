Le dernier Ultra Unlock de Pokémon Go d’août se termine le 21 août à 21h00 BST, ce qui signifie qu’il ne reste plus que quelques heures pour attraper Cottonee. Cependant, alors que la semaine Unova sera bientôt terminée, Niantic organise actuellement un événement de maquillage de la semaine du dragon. Cela comprend un tas de tâches et de récompenses, et vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir pour l’événement de maquillage de la semaine du dragon dans Pokémon Go.

Avant de passer aux objectifs et aux prix proposés, sachez que l’événement de maquillage de la semaine du dragon dans Pokémon Go commence le 21 août à 08h00 heure locale pour se terminer le 26 août à 22h00 heure locale. J’espère que cela vous donnera suffisamment de temps pour atteindre les objectifs de recherche spéciaux proposés.

Et, pour vous aider à accomplir cela, vous découvrirez ci-dessous toutes les tâches et récompenses.

Tâches et récompenses de l’événement de maquillage Pokémon Go Dragon Week

Vous pouvez trouver toutes les tâches et récompenses de l’événement de maquillage de la semaine du dragon pour Pokémon Go ci-dessous:

La première étape

Améliorez les Pokémon trois fois – trois Hyper Potions

Faire deux jolis lancers – 500 XP

Attrapez deux Pokémon – cinq Poké Balls

Résalles: 500 Stardust, une baie pinap argentée, rencontre avec Dratini

Deuxième étape

Faites évoluer un Pokémon – trois pièces Revive

Faire quatre jolis lancers – 300 XP

Attrapez quatre Pokémon – sept Poké Balls

Récompenses: 500 stardust, une baie pinap argentée, rencontre avec Bagon

Troisième étape

Gagnez un raid – un TM chargé

Faites deux grands lancers – 1000 XP

Attrapez six Pokémon – cinq grandes boules

Récompenses: 1000 stardust, une baie de pinap argentée, rencontre avec Deino

Étape quatre

Vaincre deux grognements de Team Go Rocket – une échelle de dragon

Réalisez quatre grands lancers – 1500 XP

Attrapez huit espèces différentes de Pokémon – sept grandes boules

Récompenses: 1000 poussières d’étoiles, une baie pinap argentée, rencontre avec Exeggutor

Cinquième étape

Récompenses: 1000 stardust, une baie de pinap argentée, rencontre avec Deino

Toutes les tâches et récompenses de l’événement de maquillage de la semaine du dragon pour Pokémon Go sont une gracieuseté de Leek Duck.