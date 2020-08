Nous sommes encore un mois plus près du lancement imminent de la Xbox Series X et de la PS5. Alors que nous attendons avec impatience plus de détails sur les deux consoles de nouvelle génération, il y a encore beaucoup de jeux passionnants à l’horizon pour le mois de septembre pour occuper votre temps. Vous pouvez vous attendre à des jeux à gros budget comme Marvel’s Avengers, NBA 2K21 et Mafia: Definitive Edition. Et si vous aimez les RPG sur PC, la date de sortie de l’accès anticipé pour Baldur’s Gate III est à la fin du mois.

La suite très attendue de Spelunky est un autre point fort du mois. Les joueurs nostalgiques peuvent également trouver la joie de revisiter la très populaire série Pro Skater avec la collection de remaster, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, ainsi que le remaster d’un autre culte favori, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Ci-dessous, nous avons rassemblé toutes les plus grandes versions de jeux de septembre 2020 pour PS4, Xbox One, PC et Switch. Pour voir de plus près les titres à venir cette année, consultez notre liste de dates de sortie de jeux en 2020. Sinon, consultez cet article tout au long du mois, car nous ne manquerons pas de le mettre à jour avec d’autres nouvelles dates de sortie qui seront annoncées .

Marvel’s Avengers (PS4, Xbox One, PC) – 4 septembre

Marvel’s Avengers est un jeu à venir basé sur les héros les plus puissants de la Terre du développeur Crystal Dynamics – le studio derrière la récente série de redémarrage de Tomb Raider. Bien que cela ressemble à un jeu d’action-aventure standard, Marvel’s Avengers est en fait un peu plus complexe que cela. Il prend un format semblable aux jeux populaires en direct, tels que Destiny et The Division. Aux côtés d’autres joueurs, vous pouvez accomplir des missions coopératives pour faire progresser la progression de votre personnage choisi et gagner de nouveaux équipements et capacités pour améliorer encore sa puissance.

Lectures complémentaires:

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (PS4, Xbox One, PC) – 4 septembre

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est une collection à venir de remasters pour les deux premiers jeux Tony Hawk Pro Skater. Reconstruite à partir de zéro par Vicarious Visions, la collection comprend tous les patineurs, niveaux et modes des deux jeux originaux. La plupart des anciennes bandes sonores seront également présentées aux côtés de nouvelles pistes.

Lectures complémentaires:

Accès anticipé à Baldur’s Gate III (PC) – 30 septembre

Après avoir été retardé en août, Baldur’s Gate III sort enfin en accès anticipé fin septembre.Créé par le développeur de Divinity: Original Sin Larian Studios, Baldur’s Gate III est rapidement devenu l’un des RPG à venir les plus attendus. Bien que vous puissiez penser que la période d’accès anticipé peut sembler limitée, elle s’annonce en fait assez importante, y compris le nombre considérable de scénarios de combat, de séquences de dialogue et de personnages pour vous tenir occupé.

Lectures complémentaires:

Calendrier de sortie complet de septembre

Date de sortieJeuPlates-formesSeptembre 1Crusader Kings IIIPC MX vs ATV All OutSwitch Tell Me Why: Chapter TwoXbox One, PCSeptember 4Doraemon: Story of SeasonsPS4 Marvel’s AvengersPS4, Xbox One, PC NBA 2K21PS4, Xbox One, Switch, PC Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2PS4, Xbox One, PCSeptembre 8Kingdoms of Amalur: Re-ReckoningPS4, Xbox One, PCSeptember 15Fight CrabSwitch Spelunky 2PS4, PCSeptembre 18WWE 2K BattlegroundsPS4, Xbox One, Switch, PCSeptember 2213 Sentinels: Aegis RimPS4Septembre 24Septembre PCSerious Gate 30Septembre, Xbox One, 30 septembre, Xbox One, 30 septembre IIIPC

Lecture en cours: Listes de souhaits de lancement de la gamme PS5 et Series X | Génération suivante