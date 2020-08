Les joueurs de Red Dead Online ont deux nouveaux animaux légendaires à retrouver cette semaine.

Deux coyotes légendaires courent dans Red Dead en ligne cette semaine, et c’est à vous de les retrouver.

Le premier est le légendaire Midnight Paw Coyote, qui se trouve quelque part au sud-est de Strawberry, tandis que le légendaire Red Streak Coyote a été aperçu autour du bassin de Pike.

Harriet veut en savoir plus sur les coyotes, alors ramenez-lui quelques échantillons pour paiement et XP pour le rôle naturaliste. Cela dit, Gus transformera les peaux en vêtements si vous préférez.

En parlant de Harriet, si vous traquez et traquez tous les animaux légendaires jusqu’à présent dans ses missions d’observation, vous recevrez une récompense pour un cheval gratuit classé 40 ou moins. On ne peut jamais avoir trop de chevaux, à notre avis, malgré les frais. Ils mangent plus que de l’herbe, tu sais.

Cette semaine également, les chasseurs de primes et les commerçants recevront un bonus de 50% sur les paiements RDO $ jusqu’au 18 août. Vous pouvez également retirer 5 lingots d’or sur le coût de la table de boucher et de la licence de chasseur de primes, et 30% de réduction sur tous les chasseurs de primes. et des tenues de commerçant, des chevaux, des skins d’armes, le wagon de prime et des wagons de chasse, et certains fusils.

De nouveaux articles ont également été ajoutés au catalogue cette semaine, alors assurez-vous d’ajouter le chemisier Molina, la chemise Corrales, le chapeau Hinxman, le chapeau Filera, le pantalon Penstock ou la veste Daventry à votre garde-robe.

Si vous n’avez pas encore sauté dans Red Dead Online, jouez avant le 21 septembre et vous recevrez de jolis cadeaux uniques tels que 30% de réduction sur tout élément novice ou prometteur dans le rôle naturaliste, des cartouches sédatives Varmint gratuites, 2000 XP naturaliste , et plus.

Devenir naturaliste vous rapportera également des cadeaux uniques tels qu’un accessoire de rôle gratuit, une tenue ou une émote. Si vous tranquillisez et goûtez à un animal, vous obtiendrez le drapeau du camp des monstres de Gila, et lorsque vous aurez terminé une mission d’observation des animaux, vous recevrez une couleur unique de la cartouchière double Farnholme. Achetez un camp dans la nature et obtenez une récompense pour une carte au trésor.

Les joueurs de Red Dead Online qui connectent leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront cinq phéromones animales légendaires gratuites, 6000 points d’expérience naturaliste, un camp Wilderness gratuit et un manteau Katata gratuit fabriqué à partir de la peau d’élan légendaire.

De plus, vous pouvez prendre 50% de réduction sur un chien de camp, une tente et un gilet en dessous du rang 15. Vous obtiendrez également 10 de chacun des remèdes spéciaux pour la santé, de l’huile de serpent spéciale, du tonique miracle spécial et des amers spéciaux dans votre camp Lockbox ou à l’un des bureaux de poste.

Si vous êtes intéressé par le nouveau rôle de naturaliste, assurez-vous de consulter notre guide de tous les emplacements et récompenses d’animaux légendaires.