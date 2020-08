Arts électroniques

Electronic Arts a changé le nom d’EA Access en EA Play. Cela signifie essentiellement que le service d’abonnement reste le même, vous pourrez donc toujours l’utiliser pour des essais de dix heures sur les nouvelles versions telles que les jeux à venir comme FIFA 21 lors de son ajout. Avec le changement de nom, de nombreuses personnes recherchent des guides EA Play contre EA Play Pro, et vous découvrirez ici les trois différences majeures que vous devez connaître.

EA Play est disponible sur PlayStation 4 et Xbox One dès maintenant. Un abonnement d’un mois coûtera 3,99 £, tandis que 12 mois ne vous coûteront que 19,99 £. Si vous êtes fan des jeux publiés par Electronic Arts et que vous souhaitez profiter de réductions et d’essais, les frais d’abonnement requis en valent largement la peine.

Cependant, si vous utilisez Origin, vous trouverez ci-dessous des comparaisons avec EA Play Pro pour vous aider à déterminer quel abonnement vous convient le mieux.

Madden NFL 21 – La bande-annonce de Yard | PS4

mariée

638822

Madden NFL 21 – La bande-annonce de Yard | PS4

/static/uploads/2020/08/625612_t_1597590885.jpg

625612

centre

EA Play contre EA Play Pro

La différence la plus notable dans le concours d’abonnement EA Play vs EA Play Pro réside dans les prix.

Pour ceux qui concluront le débat EA Play vs EA Play Pro basé sur les frais, le premier est clairement le gagnant car il est beaucoup moins cher.

La version Standard du service d’abonnement sur Origin coûte 3,99 £ pour un mois et 19,99 £ pour 12 mois, tandis que la version améliorée coûte respectivement 14,99 £ et 89,99 £.

Cependant, bien que les frais susmentionnés puissent vous faire vous moquer de l’augmentation du prix, sachez qu’il existe deux autres distinctions notables qui rendent EA Play Pro intéressant.

Accès illimité aux nouvelles versions

Outre le prix, la plus grande différence entre EA Play et EA Play Pro est un accès illimité.

Contrairement à la version standard du service d’abonnement, EA Play Pro offre un accès illimité aux nouvelles versions de l’éditeur.

Cela signifie que vous pourrez jouer bien plus qu’aux essais de dix heures généralement réservés sept jours avant le lancement d’un nouveau jeu.

Jouez aux meilleures éditions

Sur EA Play Pro, vous pouvez jouer aux meilleures éditions de tous les jeux proposés.

Cela signifie essentiellement que vous pouvez jouer à des versions autres que Standard, ce qui vous donnera la chance de découvrir des packages complets.

Essentiellement, vous pourrez profiter d’extras supplémentaires tels que des récompenses en jeu, du contenu de joueur premium et des passes de saison.

Vous pouvez trouver la liste officielle des différences entre EA Play et EA Play Pro en cliquant ici.

EA Play Pro est-il sur PS4 et Xbox One?

Non, EA Play Pro n’est pas disponible pour PS4 ou Xbox One.

Electronic Arts note qu’EA Play Pro n’est disponible que sur PC via Origin, ce qui signifie que les joueurs PS4 et Xbox One ne peuvent pas effectuer la mise à niveau.

C’est évidemment décevant pour plusieurs raisons, mais j’espère que les choses changeront à l’avenir.

Dans d’autres nouvelles, quelle est l’heure de début de la bêta ouverte des Avengers? Préchargez maintenant sur Xbox One et PC