17 août 2020-10: 22

Total War Saga: Troy de Creative Assembly a été téléchargé 7,5 millions de fois dans les 24 heures suivant son lancement.

Cela a été largement motivé par un cadeau sur Epic Games Store, où le titre est disponible exclusivement pendant 12 mois et pourrait être acheté gratuitement dès son premier jour dans la nature. Total War Saga: Troy lancé le vendredi 13 août, publié par Sega.

«Nous étions optimistes, mais nous n’aurions pas pu prédire ce niveau d’enthousiasme», a déclaré le directeur des produits de Creative Assembly, Rob Bartholomew (photo).

«Cela a été incroyable de travailler avec Epic pour offrir gratuitement cette toute nouvelle version. Nous pouvons maintenant accueillir tant de joueurs de stratégie – nouveaux et anciens – pour vivre cette incroyable saga. Étaient très heureux. »

Nous avons rencontré le concepteur principal du jeu, Todor Nikolov, à la Gamescom 2019 pour discuter des raisons pour lesquelles Creative Assembly a amené la franchise dans cette direction. Troy est la deuxième entrée de la sous-marque Total War Saga, sur les traces de Thrones of Britannia en 2018.

La franchise Total War connaît actuellement un regain de popularité. L’année dernière, Three Kingdoms est devenu l’entrée la plus vendue de la série à ce jour lors de son lancement en mai 2019, les joueurs chinois ayant réalisé des précommandes record avant la sortie du jeu.

Éditeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été engagé pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter l’entreprise en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

