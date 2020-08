Ma propre aventure de nettoyage impliquait plus de transpiration et de malédictions.Photo: Three Lions / Stringer / Nintendo / Kotaku (.)

J’ai passé la semaine dernière à passer au peigne fin l’encombrement de mon espace de vie en prévision d’adopter un chaton. Cela m’a donné une chance de vraiment faire le point sur les diverses conneries que j’ai collectées ces dernières années, en grande partie liées au jeu, et les différents moments de ma vie où elles sont entrées en ma possession. Voici quelques éléments particulièrement sentimentaux que j’ai trouvés.

Vous vous souvenez quand les jeux avaient des manuels d’instructions? Photo: Ian Walker

Grand Theft Auto: San Andreas (patch de café pré-chaud)

Ceci est une copie de Grand Theft Auto: San Andreas. J’ai finalement jeté mon ancienne Xbox et mes jeux il y a quelques années, mais j’ai décidé de garder San Andreas à l’époque à cause d’une sentimentalité persistante.

Au début de la controverse sur le Hot Coffee – où un mini-jeu sexuel a été découvert dans le code et déverrouillé avec un mod tiers – pendant un certain temps, le jeu a été retiré des étagères et a même reçu une rare note «Adultes seulement» de l’ESRB. Pensant que cela pourrait être ma chance de marquer un objet de collection rare, je me suis précipité au Game Crazy local (repose en paix) et en ai pris une copie.

Après que le drame ait finalement explosé, San Andreas deviendrait l’un de mes jeux préférés de tous les temps. Bien sûr, je n’ai jamais vraiment maîtrisé la mécanique de vol et certaines zones de la guerre de territoire étaient extrêmement difficiles à capturer, mais le monde immense et diversifié m’a captivé pendant des heures. Je n’ai même pas eu besoin de faire de mission; La plupart du temps, j’étais content de conduire et de voir dans quels méfaits je pouvais m’engager.

De nos jours, vous pouvez jouer à San Andreas sur votre téléphone, donc conserver une copie pour Xbox ne semble plus être une priorité. Je vais probablement m’en débarrasser pour m’apprendre à ne pas être aussi sentimental sur un morceau de plastique.

Là encore peut-être pas, étant donné la prochaine chose que j’ai trouvée …

Mes copains de travail.Photo: Ian Walker

Poupées Pikmin non officielles

Ma sœur achète les meilleurs cadeaux de Noël. L’année dernière, elle m’a présenté cet étonnant trio de poupées Pikmin qu’elle a apparemment trouvé sur Etsy. Pikmin est ma série de jeux vidéo préférée. Ces poupées sont difficiles à tenir et à poser, ce qui les rend difficiles à placer sur mes étagères limitées, mais je les aime tout de même.

Je suis un peu un accumulateur, une sorte d’effet secondaire de certains troubles anxieux auxquels je suis confronté depuis que je suis enfant. Ces poupées Pikmin se cachaient sous une pile de reçus et étaient très poussiéreuses. Les trouver m’a rappelé que mes problèmes de santé mentale sont plus que la douleur qu’ils me causent personnellement; ils m’aveuglent aussi souvent sur l’amour qui m’entoure. Maintenant que je les ai redécouverts, je vais faire un effort concerté pour garder ces Pikmin dans une place de choix pour me le rappeler.

Trop brillant pour être photographié. Veuillez accepter cette image officielle du produit.Photo: Atlus

Coffret édition collector Devil Summoner 2

J’ai envie de collectionner sans vraiment m’efforcer de déterrer quelque chose d’extraordinaire. Un exemple typique (enfin, à part San Andreas) est l’édition collector de Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs King Abaddon que j’ai acheté lorsque le jeu est arrivé en Amérique du Nord en 2009. Il est venu avec une jolie petite peluche de Shin La mascotte de la série Megami Tensei, Jack Frost, portant la tenue du héros éponyme.

Je n’ai jamais ouvert cette boîte parce que je n’ai même jamais battu le premier match, que je possède toujours. Shin Megami Tensei fait partie de ces séries que j’aime esthétiquement mais que je ne finis jamais vraiment quand je les joue enfin. Ils sont extrêmement durs d’une manière qui ne colle pas tout à fait à mon esprit. Bien que je puisse généralement me frayer un chemin à travers un Dark Souls, je n’ai pas la patience de m’asseoir avec un RPG profond et de faire la stratégie nécessaire. Mais je continuerai à les acheter pour les quelques heures de bonheur que chacun me procure parce que le capitalisme a ruiné mon cerveau.

Regardez cette beauté. Photo: Ian Walker

Couleur violette atomique Game Boy

Bien que sa bibliothèque ne semble pas grand-chose ces jours-ci, la Game Boy Color «violet atomique» est probablement ma console de jeu vidéo préférée de tous les temps. Il suffit de regarder ce magnifique spécimen, le représentant parfait d’une époque révolue où tout le monde voulait voir à quoi ressemblait l’intérieur de son électronique. Surprise! Ce n’est pas si impressionnant, mais je l’aime toujours.

J’ai reçu une Game Boy Color du même style qu’un enfant et je l’ai gardée pendant mes premières années d’adolescence jusqu’au jour où j’ai donné au hasard le système et tous ses jeux à un cousin. (En plus d’une légère accumulation, j’ai aussi des épisodes extrêmes de réduction des effectifs.) Il y a peu de temps, j’ai jeté tous les annuaires que j’avais sauvés de l’école primaire et secondaire, décevant une mère qui met beaucoup de sentimentalité sur ce genre de choses .

J’ai grommelé pendant des années après avoir donné cette chose, souhaitant ne pas l’avoir fait. Bien sûr, je pourrais imiter mes jeux préférés sur n’importe quel vieil ordinateur, mais il y avait quelque chose de spécial à se recroqueviller dans son lit avec un léger accessoire et à se faufiler dans Metal Gear: Ghost Babel. Ma sœur – encore une fois, l’une des meilleures donatrices de cadeaux du secteur – m’a surpris avec le même ordinateur de poche pour un anniversaire dont je ne me souviens plus, avec une copie de Pokémon Blue et un étui de transport à l’ancienne.

Je n’y ai pas beaucoup joué, mais je n’ai pas laissé cette couleur violette transparente de Game Boy hors de ma vue depuis qu’elle me l’a donnée, même si des papiers et des bibelots s’empilaient autour. C’est juste réconfortant de savoir que c’est là, tu sais?

Trier une pièce encombrée peut souvent ressembler à une fouille archéologique personnelle. Alors que je pensais savoir tout ce qu’il y avait à savoir sur moi-même, passer au crible les couches de ma vie a vraiment martelé à quel point j’avais pris soin de ma santé mentale et physique. Il est difficile de se retrouver face à face avec la manifestation physique de votre dépression et de votre anxiété, mais ces brèves poches de nostalgie ont également servi à me rappeler que ce n’est pas toujours aussi grave qu’il y paraît sur le moment.