L’Inde a récemment mis sur liste noire 59 applications chinoises, et il a été prédit que cela entraînerait d’autres pays à emboîter le pas. Et cette prédiction s’est concrétisée, le président Donald Trump souhaitant interdire Tik Tok. Alors que certaines personnes se délectent de la disparition potentielle de Tik Tok malgré le tollé des personnes qui en ont fait leur gagne-pain, les restrictions de Trump sur WeChat et Tencent ont fait craindre que League of Legends soit également interdite aux États-Unis.

Le président Donald Trump a essentiellement insisté sur le fait que les entreprises doivent mettre fin à leurs liens avec Tik Tok et WeChat dans les 45 jours. Ces applications ne pourront pas fonctionner dans le pays si elles ne sont pas vendues, mais beaucoup de gens ne savent pas si cela s’applique à toutes les applications et produits avec des liens vers Tencent.

Ce serait une catastrophe majeure pour l’industrie des jeux vidéo car Tencent est impliqué avec de nombreuses entreprises telles que Epic Games, Blizzard et Riot Games, ce qui a fait craindre que League of Legends ne soit interdit aux États-Unis.

Donald Trump interdit-il League Of Legends?

Non, Donald Trump n’interdit pas League of Legends.

Le président Donald Trump interdit Tik Tok et WeChat dans les 45 jours s’ils ne sont pas vendus, mais League of Legends ne sera pas interdit aux États-Unis malgré tout.

En effet, les sociétés de jeux vidéo détenues et impliquées dans Tencent ne seront pas affectées par le décret.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Les sociétés de jeux vidéo appartenant à Tencent ne seront PAS concernées par ce décret! Un responsable de la Maison Blanche a confirmé au LA Times que l’OE ne bloque que les transactions liées à WeChat Donc Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), et al sont sûrs (mises à jour en attente) – Sam Dean 🦅 (@SamAugustDean) 7 août 2020

Le journaliste de LA Tech, Sam Dean, a publié ce qui précède sur Twitter, affirmant que cela venait d’un responsable de la Maison Blanche.

Le décret ne s’applique qu’aux transactions concernant WeChat, donc League Of Legends, Fortnite, l’Unreal Engine et tout le reste lié à Tencent sont parfaitement bien.

Comme vous l’imaginez, il y a eu beaucoup de réactions négatives au décret sur Twitter en raison des ramifications que ses implications initiales auraient eues sur l’industrie des jeux vidéo.

Mais, encore une fois, League Of Legends, Epic Games, Blizzard et toutes les sociétés de jeux vidéo et les jeux liés à Tencent semblent aller bien.

Dans d’autres nouvelles, les voitures sont-elles à Fortnite en ce moment? Oui, voici comment conduire!