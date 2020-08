Alors que des rumeurs ont émergé ces dernières années sur le retour possible Prince de PerseLa seule nouveauté récente de la saga a été Prince of Persia: Dagger of Time, une expérience de réalité virtuelle annoncée début 2020. Cependant, ce n’est pas un jeu, mais un produit axé sur l’Escape Room VR. Malgré ce qui précède, Il semble qu’Ubisoft soit sur le point de ressusciter la saga du jeu vidéo à travers un remake.

Selon ResetEra, le magasin d’Amérique centrale Max, du Guatemala, vient de lister le remake de Prince of Persia pour PlayStation 4 et Nintendo Switch. Bien que nous sachions que les magasins effectuent ces mouvements tout le temps et que certaines listes finissent par être fausses, la « fuite » a plus de poids car elle était partagé par Jason Schreier, journaliste de Bloomberg et l’une des sources les plus fiables de l’industrie du jeu vidéo. Même ainsi, il vaut mieux y aller doucement et attendre une confirmation.

Les détaillants de jeux vidéo adorent divulguer les annonces surprises d’Ubisoft https://t.co/3BP8pbgdBK – Jason Schreier (@jasonschreier) 19 août 2020

Schreier a laissé entendre que le remake est réel: « Les détaillants de jeux vidéo adorent filtrer les publicités surprises d’Ubisoft. » La raison ne manque pas, car pour l’entreprise française, il a été assez difficile de garder secrètes ses meilleures annonces. Sans aller plus loin, le mois précédent Far Cry 6 a été divulgué un jour avant sa présentation officielle lors d’Ubisoft Forward. Des mois plus tôt, la même chose s’était produite avec Assassin’s Creed Valhalla.

Comme d’habitude dans ces cas, Il n’a pas fallu longtemps au magasin pour supprimer le jeu et faire disparaître toute preuve possible. Il était trop tard, car des captures d’écran du Web circulent sur Internet. La liste, en plus de montrer une illustration avec le logo Prince of Persia, mentionne que le remake sera disponible à partir de novembre. Bien entendu, aucune date précise n’est mentionnée.

Novembre sera un mois de folie pour l’industrie du jeu vidéo, puisqu’au cours de ce mois, ils lanceront la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Bien que la fuite ne mentionne que leur disponibilité sur PS4 et Nintendo Switch, il serait étrange qu’Ubisoft limite le retour de Prince of Persia sur deux consoles. L’éditeur de gala suivra sûrement le chemin de ses titres les plus récents et le proposera sur toutes les plateformes, y compris le matériel de nouvelle génération.