31.07.2020 à 14h49

En 2014, Ubisoft a publié Valiant Hearts: La Grande Guerre, considéré comme l’un des meilleurs de l’entreprise ces dernières années. Maintenant, si vous n’avez pas eu la chance de profiter de ce jeu depuis six ans, vous avez de la chance. Vous pouvez actuellement obtenir une copie gratuite de Valiant Hearts: The Great War, mais vous devez être rapide.

Cette promotion n’est pas disponible pour tout le monde, car Ubisoft offre Valiant Hearts: The Great War uniquement sur PC via Uplay. Donc, si vous n’avez qu’une console ou êtes un fan de Steam, alors aujourd’hui n’est pas votre jour de chance. De même, la promotion est limitée et pour le moment, on ne sait pas quand le jeu coûtera à nouveau.

Valiant Hearts: The Great War (PC Digital est gratuit sur Uplay (* voir les instructions ci-dessous) https://t.co/o04a2fJjWV * chargez le site sur mobile et ajoutez-le au panier avec votre identifiant Uplay. Il devrait s’activer après la connexion (d’autres méthodes demandaient une clé de série ou affichaient un prix) pic.twitter.com/pSmJPtf5xR – Wario64 (@ Wario64) 31 juillet 2020

De même, obtenir une copie gratuite n’est pas aussi simple qu’il devrait l’être. Pour commencer, vous devez charger le site Uplay depuis un appareil mobile et l’ajouter à votre panier avec votre compte. Après cela, le prix du jeu devrait devenir gratuit. La connexion à partir de votre ordinateur affichera Valiant Hearts: The Great War à son prix complet, alors considérez tout cela.

Via: Wario64

