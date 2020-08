Ubisoft a signé un partenariat pluriannuel avec le fournisseur de jeux en nuage Parsec. Les deux se sont associés ces derniers temps, en particulier lors d’Ubisoft Forward le mois dernier.

Là, la technologie de Parsec a été utilisée pour diffuser Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion sur les médias de jeu. Plus de 1000 journalistes se sont connectés en quelques jours pour découvrir ce que les jeux ont à offrir grâce à la technologie de Parsec.

Selon un article sur le blog de Parsec annonçant l’accord, « ce nouveau partenariat permettra à Ubisoft de créer plus d’expériences comme celle-là, en intégrant Parsec dans ses propres produits pour offrir des expériences de fidélité totale aux gens où qu’ils soient ou quelle que soit la manière dont ils jouent. Parsec est prêt pour aider à faire progresser et à compléter les efforts d’Ubisoft en matière de streaming de jeux, à travers les titres, les marques et les produits. «

Il n’est pas clair si l’accord concernera des produits destinés aux consommateurs ou s’il sera utilisé uniquement pour des événements comme Ubisoft Forward. Parsec déclare dans le blog qu’il impliquera «d’intégrer notre technologie pour alimenter des expériences de jeu, des démos, des événements et d’autres projets».

Avec de nombreux autres éditeurs qui s’intéressent aux services cloud pour le moment, cet accord n’est pas trop surprenant. Reste à savoir si nous verrons Ubisoft lancer sa propre version du Stadia de Google.

Via GamesIndustry.biz











