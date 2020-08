L’auteur présumé d’une lettre de 2018 à Batman: Arkham développeur Rocksteady, Kim MacAskill, s’est manifesté et a demandé au studio de retirer son nom du générique du prochain jeu Suicide Squad: Kill the Justice League.

Dans une vidéo sur YouTube, l’ancienne scénariste a déclaré qu’elle avait initialement écrit la lettre – révélée par The Guardian – après avoir connu le sexisme au travail.

Après avoir discuté de la question avec d’autres femmes travaillant chez Rocksteady, il est vite apparu qu’il s’agissait d’un problème plus vaste. MacAskill allègue également qu’une autre femme du studio a été agressée sexuellement par un autre membre du personnel, mais on lui a dit de continuer à travailler avec eux pendant que le service des ressources humaines de l’entreprise menait une enquête sur l’affaire.

De plus, MacAskill affirme que Rocksteady HR a tenté de l’empêcher d’envoyer la lettre à au moins deux reprises, des membres de la direction du studio affirmant que cela pourrait compromettre sa position chez le développeur et la rendre moins susceptible d’être embauchée dans d’autres entreprises du futur.

MacAskill a perdu son emploi en 2019 et pense que la lettre en était la cause profonde. Elle a terminé sa vidéo en exigeant que Rocksteady retire son nom du générique du prochain titre Suicide Squad.

« Voyant que les choses ne se sont pas améliorées, Rocksteady, je vous demande formellement de retirer mon nom de votre jeu », dit-elle.

« Je ne veux pas être associé à votre jeu. Je ne veux pas être associé à votre entreprise. Tout mon souvenir d’être dans votre entreprise en tant que l’une de vos seules femmes seniors essayait de protéger les femmes de votre entreprise pendant que vous le permettiez ils devaient être continuellement agressés, maltraités et harcelés, et tout le temps – tout le temps – protégeant les gens qui le faisaient, les gens que je connais sont toujours dans cette entreprise. «

PCGamesInsider.biz a contacté la société mère de Rocksteady, Warner Bros Interactive Entertainment, pour obtenir des commentaires.

Rocksteady a pris des mesures pour démystifier les accusations portées contre le studio dans une « lettre non sollicitée » qu’elle a postée sur Twitter hier. La lettre, signée par sept des personnes qui ont signé la lettre originale de 2018, indique que le développeur a été injustement représenté. Les auteurs disent que Rocksteady a fait plus que ce que l’article original du Guardian prétend pour essayer de réparer les fautes sur le lieu de travail.

