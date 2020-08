Tour de la PGA 2K21 se positionne comme le début d’une nouvelle franchise de golf annuelle, mais la vérité est qu’elle vient d’un pedigree de golf de plusieurs années. Cette expérience de développeur peut être ressentie dans le jeu – qui semble bien plus compétent qu’un effort pour la première fois.

La meilleure chose à propos du PGA Tour 2K21 est que lorsque vous posez la balle et qu’elle bascule sur le bord de la coupe mais s’arrête avant de tomber, vous ne voulez pas passer votre poing à travers l’écran. Lorsque vous clouez ce premier drive sur un trou par 3 et que la balle frappe le drapeau uniquement pour rebondir pour faire un deuxième coup vraiment difficile, vous ne voulez pas créer un retrait en forme de contrôleur dans le mur. C’est une chose difficile à résoudre.

En tant que sport axé sur les compétences, le golf peut devenir un jeu vidéo vraiment frustrant. Heureusement, bien qu’il soit présenté comme un retour triomphant pour les jeux de golf grand public et une nouvelle franchise de golf 2K, ce jeu a une histoire qui le préserve de cet écueil. Ce n’est pas vraiment une toute nouvelle franchise de golf, voyez-vous – le développeur HB Studios a créé trois titres «The Golf Club» ces dernières années. PGA Tour 2K21 utilise ces jeux comme base, évitant ainsi tous ces problèmes de démarrage difficiles du premier match, ce qui est génial.

Le Golf Club était déjà l’une des meilleures expériences de simulation de golf à ce jour, et PGA Tour 2K21 prend beaucoup de ces systèmes et fonctionne avec eux. Il y a une énorme quantité de profondeur ici, mais il est également éminemment accessible, avec des assistances et des simplifications que vous pouvez basculer afin de créer quelque chose que vous vous sentez à l’aise de jouer.

Le principal attrait cette fois-ci est bien sûr l’intégration complète du PGA Tour. C’est l’épine dorsale du jeu, en un sens, apportant avec lui des vêtements du monde réel, une personnalisation de club et de parrainage pour votre avatar personnalisé, de vrais joueurs superstars à affronter dans des rivalités et les parcours qui composent la compétition PGA Tour elle-même.

Ce sont de bonnes choses, et lorsque vous êtes en tournée, le jeu fait un travail fantastique en donnant l’impression que vous regardez une émission. Il pourrait par exemple aller plus loin dans un futur trou, de sorte que vous puissiez voir ce que l’un de vos rivaux est plus loin dans le parcours. Vous pouvez ignorer ces moments, mais ils créent une atmosphère et sont instructifs, car les jeux que font d’autres professionnels pourraient vous expliquer comment vous aborderez ce même trou plus tard.

Le flux et le reflux du golf mènent à une expérience relaxante, ce qui explique peut-être en partie pourquoi les jeux de golf ont toujours été un incontournable de l’industrie. Ici, vous vérifiez constamment les choses avant de partir: la distance, le club, la direction et la vitesse du vent. Ensuite, vous ajustez des éléments tels que le fondu de votre tir, l’angle d’approche et la rotation de la balle pour essayer de vous aider. Il n’y a pas de mécanique après-contact ici, ce que j’aime. Tout dépend de la façon dont vous alignez votre plan – une bonne simulation.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Cela ne veut pas dire que les choses sont trop difficiles ou, en fait, trop faciles. Il y a un aperçu du putt, par exemple, mais vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire, ce qui vous oblige à lire correctement le green. Les systèmes et l’interface utilisateur sont conçus de telle manière que lorsque vous manquez de peu un putt, vous ne vous sentez pas trompé – vos erreurs sont les vôtres.

PGA Tour 2K21 est par intermittence un très joli jeu avec de jolis environnements de parcours de golf – mais de temps en temps, il se transforme en un bâtiment avec une texture inexplicablement rugueuse ou un arbre qui ressemble à des ordures. Les personnages humains ont ce genre de regard aux yeux morts de mille mètres qui brûlera dans votre âme. Lorsque l’éclairage est correct et que les gens ne sont pas au centre de l’attention, cela a l’air bien. Cela m’a laissé envisager un jeu de golf de nouvelle génération avec des faisceaux lumineux tracés par des rayons rebondissant sur les obstacles d’eau, remarquez. Peut être l’année prochaine.

Le commentaire de Luke Elvy et Rich Beem est un classique des premiers jeux de sport – avant qu’une énorme base de données ne soit constituée, drôle, mignon et généralement précis, mais aussi répétitif en quelques tours de 18.

Au-delà du PGA Tour et du mode Carrière, il existe également un puissant créateur de parcours pour des créations personnalisées passionnantes – un vestige très bienvenu des précédents titres The Golf Club – et la prise en charge d’une variété de modes multijoueurs. Tout est bon et précis, et les performances de la version PC à laquelle j’ai joué étaient fluides et rapides à 4K complet, même si je m’attendais à cela pour un jeu comme celui-ci sur une machine puissante.

Quel que soit l’angle d’où vous venez, il est juste de dire que le PGA Tour 2K21 satisfera probablement vos besoins en matière de golf. Si vous êtes nouveau dans ce genre de jeu, vous serez doucement introduit par des mécanismes de didacticiel bien conçus et charmés par le froid silencieux de tout cela. Si vous êtes un joueur EA Tiger Woods périmé, vous serez probablement impressionné par les systèmes et les mécanismes que HB Studios a mis au point au cours des quatre derniers matchs pour différencier leur prise. Et si vous êtes un vétéran du club de golf, c’est une autre entrée solide, améliorant de manière itérative celles qui l’ont précédé. Il coche toutes les cases et c’est formidable de voir à nouveau le golf PGA Tour entièrement sous licence à l’avant-garde des jeux vidéo sportifs.