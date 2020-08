Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ces derniers jours, Apple a fait du bouche à oreille après que la société ait rejeté le fonctionnement du projet xCloud sur ses appareils, tels que l’iPhone et l’iPad, et plus encore avec le conflit qui a été déclenché avec Epic Games via Fortnite: Battle Royale. On sait que la société de Cupertino n’a pas eu de chance dans le secteur du jeu et bien qu’elle dispose actuellement du service Apple Arcade, il semble qu’à un moment donné, elle pourrait s’aventurer dans l’expérience de jeu depuis le cloud comme le révèle un brevet.

Un rapport Patentlyapple a révélé l’enregistrement d’un brevet de la société nord-américaine en Europe, qui fait référence à une expérience de jeu fournie depuis le cloud et à son fonctionnement via des appareils 5G qui, d’ailleurs, seront bientôt disponibles sur le marché. . Selon les informations, le brevet a été enregistré avec le nom «permettant un service interactif de rendu de jeux dans le cloud dans les systèmes 5G» et le début du processus d’enregistrement date du 6 février 2020, avec sa publication officielle la semaine dernière. passer.

Comme dans les récentes propositions de ce type, le brevet Apple fait référence à l’exécution et au rendu des jeux sur un serveur distant et à leur transmission à l’appareil, offrant une expérience de jeu à l’utilisateur sans nécessiter de spécifications matérielles, car un travail acharné est nécessaire. se fera sur lesdits serveurs. De même, le brevet indique le fonctionnement des commandes exécutées avec la commande, qui sont envoyées de l’appareil au serveur, qui les enregistre et renvoie la réponse qui se matérialise dans l’action du jeu.

Il est à noter que bien que le brevet soit assez clair concernant les intentions d’Apple pour l’avenir en termes de jeu, il est également vrai que beaucoup de ces enregistrements, comme dans d’autres cas, ne se réalisent pas et le processus il ne cherche qu’à protéger l’idée et son exécution théorique devant la loi. En ce sens, le même record Apple indique que les réseaux 5G qui existent aujourd’hui n’ont pas encore la capacité de fournir ce service de manière optimale et efficace, ce qu’il faut prendre en compte dans les propositions existantes telles que STADIA et le prochain lancement officiel de Projet xCloud de Microsoft.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source