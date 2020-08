Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après quelques retards, Fortnite a finalement reçu de nouveaux véhicules terrestres. La communauté apprécie et expérimente les différents types de voitures qui ont été ajoutés à la Battle Royale; cependant, un bug mortel les inquiète.

Après plusieurs parties, certains joueurs se sont rendu compte qu’un véhicule particulier posait des problèmes majeurs dans le jeu. La raison? Un bug peut anéantir instantanément l’utilisateur de la voiture.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette erreur a semé la peur chez les joueurs, qui hésitent désormais à utiliser les véhicules. Epic Games est déjà conscient du problème, mais ils n’ont pas encore de solution, ils ont donc demandé de l’aide à la communauté Fortnite.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

C’est le bug mortel avec les véhicules Fortnite

Plusieurs joueurs ont signalé qu’un bug avec les voitures Battle Royale les faisait perdre instantanément dans les jeux. Le problème a été enregistré principalement avec Whiplash, la voiture de sport.

De plus, les joueurs soulignent que le bogue ne se produit que dans des zones spécifiques de la carte, telles que Pleasant Park et Lazy Lake, pour n’en nommer que quelques-unes. Le principal problème est que personne ne sait quand et pourquoi ce bug se produit, pas même Epic Games.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, certains joueurs ont été victimes du bogue lorsqu’ils voyagent sur le Whiplash et traversent certaines régions de la carte. Ce qui se passe, c’est que la voiture coule sans raison sur l’île, provoquant la mort de ses utilisateurs.

Comme nous l’avons mentionné, Epic Games est déjà au courant de la situation, mais cherche toujours une solution au problème. Ci-dessous, une vidéo montrant le bug mortel:

Pour éliminer le bug le plus rapidement possible, le studio a demandé le support de la communauté via reddit. Epic a demandé que si un joueur peut reproduire le bogue dans des conditions contrôlées, il le signale dès que possible afin de trouver une solution.

Epic pourrait choisir de désactiver temporairement les voitures, mais n’a pas commenté cette possibilité. Très probablement, une solution au bogue sera bientôt trouvée.

Dans le cas où vous l’avez manqué: joueur a protesté contre les tricheurs dans Fortnite en trichant

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.

La source