La dernière fois que nous avons quitté la bataille juridique entre Epic Games et Apple, le fabricant de jeux avait demandé au tribunal d’empêcher Apple de supprimer ses jeux et l’accès aux outils de développement de l’App Store. Aujourd’hui, Apple a riposté dans un dossier s’opposant à la demande, produisant un e-mail daté du 30 juin du PDG d’Epic, Tim Sweeney, demandant aux dirigeants d’Apple de laisser son entreprise contourner les systèmes de paiement d’Apple.

Le 13 août, Epic Games a téléchargé une version de Fortnite sur l’App Store d’Apple qui a contourné les systèmes de paiement d’Apple, réduisant ainsi le prix de la devise intégrée au jeu. Il s’agissait d’une violation des politiques d’Apple, alors Apple a répondu en supprimant Fortnite de l’App Store. Ensuite, Epic a déposé une injonction légale, suivie d’une demande pour empêcher Apple de retirer ses affaires du magasin.

La demande déposée aujourd’hui par Apple répond à la demande d’Epic concernant ce que le fabricant de l’appareil et de l’ordinateur appelle une «aide d’urgence». Il s’ouvre sur une déclaration affirmant que le problème qu’Epic cherche à résoudre est de son propre fait, causé par la rupture délibérée de la société de ses accords avec Apple. Je dirai ceci, les avocats d’Apple rédigent un bon document.

Toutes ces blessures présumées pour lesquelles Epic demande indûment une aide d’urgence pourraient disparaître demain si Epic guérissait sa violation. Apple a offert à Epic l’opportunité de guérir, de revenir au statu quo avant qu’Epic n’installe son «hotfix» qui s’est transformé en un véritable désordre, et d’être accueilli de nouveau dans l’App Store.

Ce qui est le plus intéressant à propos du dépôt, cependant, c’est qu’il indique que le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a envoyé un courrier électronique à Apple en juin de cette année pour demander à son entreprise d’être autorisée à créer des options de paiement concurrentes dans la version iOS de Fortnite et d’autres jeux, ou ses propres concurrents. L’application Epic Games Store est exemptée des politiques de paiement d’Apple. Depuis l’e-mail:

En raison des restrictions imposées par Apple, Epic n’est pas en mesure de fournir aux consommateurs certaines fonctionnalités de nos applications iOS. Nous souhaitons offrir aux consommateurs les fonctionnalités suivantes: 1) Options de traitement des paiements concurrentes autres que les paiements Apple, sans les frais d’Apple, dans Fortnite et d’autres logiciels Epic Games distribués via l’App Store iOS; 2) Une application Epic Games Store concurrente disponible via l’App Store iOS et via une installation directe qui a le même accès aux fonctionnalités du système d’exploitation sous-jacent pour l’installation et la mise à jour du logiciel que l’App Store iOS lui-même, y compris la possibilité d’installer et de mettre à jour le logiciel de manière transparente comme l’expérience iOS App Store.

La réponse par e-mail de six pages d’Apple au message de Sweeney, envoyée le 10 juillet, se résume au mieux par «Hahahahahaha non». Sweeney a exprimé sa déception face à leur réponse le 17 juillet, déclenchant toute la débâcle de Fortnite.

Que Epic ait fait des ouvertures à Apple pour demander une dispense spéciale un mois et demi avant de lancer son procès et sa campagne anti-Apple peut sembler un peu louche, étant donné que Tim Sweeney fait de son mieux pour en faire une bataille du peuple contre le monopole diabolique d’Apple. L’e-mail original de Sweeney à Apple contient une ligne mentionnant d’autres développeurs iOS: «Nous espérons qu’Apple mettra également ces options à la disposition de tous les développeurs iOS afin de rendre les ventes et la distribution de logiciels sur la plate-forme iOS aussi ouvertes et compétitives que sur Ordinateur personnel. » Tim Sweeney s’est adressé à Twitter après le dépôt d’Apple, soulignant exactement cela dans une réponse à Rod «Slasher» Breslau.

Où allons-nous à partir d’ici? Le week-end, où je n’aurai pas à lire de longs documents juridiques pendant deux jours, croiser les doigts.