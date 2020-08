Bien que nous ne connaissions toujours pas le prix et la date de sortie

L’attente s’empare de la nouvelle génération de consoles et, bien qu’il leur reste apparemment peu de chose pour atteindre les magasins, ni Sony ni Microsoft ne révèlent le prix et date de sortie de la PS5 et de la Xbox Series X respectivement. Au moins, de la société Redmond, ils ont montré une conception physique de leur prochain système, ce qui peut nous aider à avoir une idée de ce que sera le futur membre de la famille Xbox.

Microsoft a mis un modèle d’affichage à l’événement Xperion e-Areana de Saturne tenue en Allemagne. Divers utilisateurs, conscients de l’attente, ont partagé des images de la console. La Xbox Series X a l’air assez élégante et avec une taille assez optimale. Il met également en évidence le lumière verte en haut, comme indiqué dans le matériel promotionnel.

Malgré la possibilité de voir de première main un modèle du conception finale de la Xbox Series X, il reste encore de nombreuses inconnues liées à son lancement, au-delà du prix et de la date finale. Ces dernières semaines, l’annonce possible de la Xbox Series S a été plus forte, ce qui, bien qu’elle n’ait pas été officialisée par Microsoft, de plus en plus d’indications indiquent son existence et sa possible annonce imminente. Ses spécifications ont même été divulguées; Ce serait une version réduite et moins puissante de la console Xbox Series X.

Même à travers des photos, les images capturées lors de l’événement allemand servent à nous donner une meilleure idée de la l’espace occupé par la console. Dans ce rapport, vous trouverez tout ce que nous savons sur la Xbox Series X.

En savoir plus: Xbox Series X et Microsoft.

