Nintendo accorde tellement d’attention à la conception des décors de Super Mario Bros. que beaucoup d’entre eux ou certains de ses éléments sont devenus emblématiques non seulement de la franchise, mais des jeux vidéo en général. Grâce à cela et à tout ce qui fait partie de l’univers du plombier préféré de l’industrie, il lui a été possible de se lancer dans d’autres types de secteurs, comme les décors et les figurines, dont nous avons récemment eu avec LEGO. Eh bien, apparemment pour quelqu’un, cela ne suffisait pas et il a préféré construire un décor pour sa nièce.

Un rapport de Nintendo Life a révélé le travail effectué par le fan de Nintendo Tom Robertson, qui a décidé de construire un ensemble pour sa petite nièce de 6 ans. Selon les informations, la petite fille est fan de la chaîne YouTube The Heywoods, où 2 enfants créent des scénarios Super Mario Bros. à jouer, donc son souhait a été d’avoir quelque chose de similaire pour vivre sa propre aventure inspirée de la franchise de Nintendo. Eh bien, avec cette idée en tête, Robertson a décidé de faire un ensemble pour sa nièce qui avait 3 niveaux représentatifs de Super Mario Bros.et le résultat était impressionnant.

Comme vous pouvez le voir sur l’image, cet ensemble personnalisé de Super Mario Bros.a dans sa partie centrale la conception traditionnelle des champs du royaume champignon, y compris ses tuyaux, quelques plates-formes et le poteau légendaire avec lequel chacun niveau dans le premier match. Ensuite, l’ensemble a des éléments des scénarios du ciel dans la partie supérieure et il ne pouvait pas manquer la présence de Lakitu et d’un Goomba volant.

Enfin, l’ensemble a en bas une représentation du château de Bowser, avec de la lave, Peach enfermé, un Bullet Bill, un Bob-omb et les plates-formes mobiles traditionnelles.

Que pensez-vous du travail de ce fan de Super Mario Bros.?

Dites-nous dans les commentaires

