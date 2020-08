L’Alliance pour les droits des artistes à but non lucratif, orientée musicien, a envoyé une lettre ouverte au PDG d’Amazon, Jeff Bezos, l’appelant sur une ignorance volontaire perçue sur le fonctionnement des licences musicales sur Twitch, comme l’a rapporté Variety. Lors d’une audience du comité judiciaire de la Chambre d’août, Bezos a témoigné et affirmé qu’il ne savait pas si Twitch, dont Amazon est propriétaire depuis près de six ans, permet aux utilisateurs de diffuser de la musique sans licence pendant leurs émissions.

L’ARA a pris ombrage cette déclaration, car de nombreux musiciens ont été touchés par la pandémie et ont besoin de toutes les sources de revenus qu’ils peuvent obtenir. « Pour les auteurs-compositeurs et interprètes qui travaillent, des redevances équitables sur une plateforme en pleine croissance comme Twitch peuvent littéralement être une question de vie ou de mort – la différence entre avoir un endroit où vivre et le sans-abrisme et avoir accès aux soins de santé ou être non assuré », indique la lettre.

Selon un rapport de Streamlabs et Stream Hatchet, Twitch a enregistré une augmentation de 83% du nombre d’heures de contenu diffusé d’année en année pour le deuxième trimestre de 2020, ce qui a conduit à la croissance de la catégorie «musique et arts du spectacle». -il s’est vanté de 17 millions d’heures en avril. Bien que cela ne représente qu’environ 1% du nombre total de téléspectateurs de Twitch, il suffisait aux grands acteurs de l’industrie de la musique de finalement remarquer les streamers utilisant leur musique et a conduit à une série de retraits DMCA contre des créateurs pour avoir utilisé de la musique sous copyright, peu importe de catégorie.

Bien qu’ils reconnaissent qu’Amazon dispose de nombreux services de streaming légitimes, l’ARA indique clairement que Twitch n’en est pas un. «Nous respectons Amazon et ses nombreux produits et services qui aident les fans et le public à trouver et à apprécier les œuvres créatives. Nous apprécions qu’Amazon propose un certain nombre de services de streaming sous licence appropriée. Cependant, la filiale Twitch d’Amazon ne fait pas partie de ces services», indique la lettre lit.

« Nous avons suivi de près la controverse croissante entourant l’hébergement et la livraison de musique sans licence par Twitch et la réticence apparente de la société à faire quoi que ce soit au-delà des efforts les plus minimes et inadéquats pour traiter les demandes de retrait et transférer la responsabilité de l’utilisation systématique non rémunérée de la musique sur la plate-forme à ses utilisateurs », ajoute la déclaration. Cela fait référence au fait que Twitch permet aux streamers d’utiliser leur outil Audible Magic pour essayer de filtrer leurs VOD pour la musique sous licence et les empêcher d’être archivés par eux-mêmes.

La lettre demande en fin de compte de savoir si les utilisateurs de Twitch sont autorisés à utiliser de la musique sans licence, et si oui, quel est le plan pour y remédier. « Nous vous demandons en outre d’expliquer ce que vous faites ou prévoyez de faire pour arrêter de manière proactive cela [streaming unlicensed music] de se produire et de garantir que les artistes et les auteurs-compositeurs reçoivent une juste valeur marchande pour l’œuvre lorsqu’elle est exécutée sur Twitch. «