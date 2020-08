Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des développeurs de jeux cultes les plus reconnus aujourd’hui est Goichi Suda, mieux connu sous le nom de Suda51. Ce créateur s’est fait connaître en travaillant avec son studio Grasshopper Manufacture, connu pour des franchises comme No More Heroes et Killer7. Ce dernier est précisément un jeu dont certains se souviennent affectueusement et que beaucoup veulent voir sur les consoles modernes. Eh bien, selon un indice, cela pourrait arriver très bientôt.

Suda51 avait déjà mentionné que le désir des fans de voir le jeu sur Nintendo Switch était très fort, mais c’était une décision qui ne dépendait pas de lui, puisque Capcom est le distributeur qui était responsable du lancement original sur PlayStation 2 et GameCube, vous devrez donc d’abord obtenir l’autorisation de l’entreprise pour le lancer.

Il semble que Capcom ait accepté, car des indices viennent tout juste d’apparaître indiquant que la version optimisée de Killer7 est en route vers Nintendo Switch. On le sait notamment grâce au profil linkedIn d’un développeur Engine Software, responsable de la remasterisation de Killer7 pour PC (la seule plateforme sur laquelle cette version est disponible).

Killer7 pourrait bientôt revenir sur une console Nintendo

Selon les informations de l’utilisateur de Youtube Doctre81, qui a été l’un des premiers à trouver des indices sur le lancement de The Witcher 3 pour Nintendo Switch (qui a été confirmé par la suite), le profil du développeur indique qu’il travaille en tant que «producteur dans un titre inopiné en collaboration avec un game designer prolifique. «

Si vous pensez que les indices ne sont pas assez clairs, attendez, l’utilisateur a montré que dans le profil il y a une liste avec les projets auxquels le développeur a participé. Il y a «Killer7 Remaster» mais il est frappant que les versions PC et Nintendo Switch apparaissent.

Ce qui précède suggère que le développement du Killer7 Remaster pour Nintendo Switch est déjà en cours, bien que ni Grasshopper Manufacture ni Capcom n’en aient fait l’annonce. Comme il s’agit d’informations non officielles, nous vous invitons à considérer cela comme quelque chose qui pourrait ou ne pourrait jamais arriver. Nous vous tiendrons informés, en attendant, nous vous laissons avec une capture que Doctre81 a partagée, ainsi que sa vidéo.

Image LinkedIn, via Doctre81

Que pensez-vous de ces morceaux? Souhaitez-vous pouvoir jouer à Killer7 sur les consoles de la génération actuelle? Dites le nous dans les commentaires.

Beaucoup de titres sur lesquels Suda51 a travaillé sont des jeux cultes que les joueurs veulent essayer sur de nouvelles consoles. Parmi les plus acclamés figure No More Heroes. Eh bien, maintenant que le développeur est plus reconnu, les anciens titres pourraient toucher un public plus large et on s’attend précisément à ce que le premier opus de cette série arrive sur Nintendo Switch selon un registre.

Killer7 est disponible sur PlayStation 2, GameCube et la version améliorée est sur PC. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, nous vous invitons à consulter cette page.

