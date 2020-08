Modder Kaldaien est responsable de ce mod pour le jeu Guerrilla Games.

Horizon: Zero Dawn Complete Edition est sorti il ​​y a quelques jours pour PC, mais certains utilisateurs ont signalé différents problèmes graphiques. Digital Foundry a également noté que «le port était décevant». Maintenant, il semble y avoir une solution aux problèmes, grâce à un moddeur nommé Kaldaien, qui a publié un mod qui améliore les fps et élimine le bégaiement.

Kaldaien est célèbre dans la communauté PC pour son mod Spécial k. Ce mod prend en charge de nombreux jeux vidéo et est dédié améliorer vos performances sur l’ordinateur. Maintenant, le moddeur a publié une version qui comprend Horizon: Zero Dawn. C’est intéressant, car de nombreux joueurs se sont plaints, en particulier, de bégaiement, quelque chose de vraiment inconfortable en jouant.

De nombreux joueurs se sont plaints de bégaiementSur son site Web, le moddeur a publié un article expliquant les étapes à suivre pour améliorer l’apparence d’Horizon sur PC. Il est toujours curieux que ce soit la communauté qui doit viens à la rescousse lorsqu’un jeu n’est pas mis sur le marché de la meilleure façon possible, bien qu’il soit en vente depuis si peu de jours, on peut encore attendre des solutions officielles.

Horizon: Zero Dawn occupe 20 gigaoctets de plus sur PC que sur Playstation 4, en raison de diverses améliorations graphiques qui Jeux de guérilla introduit dans le titre. Si vous ne savez toujours pas de quoi parle l’histoire d’Aloy et que vous êtes curieux du jeu vidéo, nous vous laissons notre analyse de cette version améliorée pour l’ordinateur.

En savoir plus sur: Horizon, Horizon: Zero Dawn, Horizon: Zero Dawn Complete Edition, Guerrilla, Guerrilla Games et PC.

