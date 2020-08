Par Sebastian Quiroz

14/08/2020 14h18

Fortnite il est devenu le centre d’attention hier. Après une mise à jour du jeu sur les appareils iOS et Android, Apple et Google ont supprimé la bataille royale de leurs magasins numériques respectifs. En réponse, Epic Games a intenté une action en justice contre les deux sociétés. Cependant, il a été révélé qu’un autre litige juridique est en cours, mais cette fois, cela n’a rien à voir avec la distribution du titre, mais avec un musée.

Coral Castle est un jardin de sculptures en pierre situé à Miami, en Floride, aux États-Unis, qui a intenté jeudi dernier une action en justice contre Epic Games, et Ils affirment que la société Fortnite utilise le nom de Coral Castle sans autorisation. Pour le contexte, dans la nouvelle saison de Fortnite, un emplacement portant le même nom que le jardin a été ajouté, qui fait référence à la ville perdue d’Atlantis, et n’est pas une recréation du musée.

De cette manière, le musée du château de corail considère qu’Epic Games a violé les droits de la marque, et Ils demandent une compensation pécuniaire pour les dommages que cette confusion a pu causer. Pour le moment, il n’y a pas de résolution à ce conflit, mais il est possible que cela se termine plus tôt que prévu, surtout compte tenu de la véritable bataille juridique entre Epic Games, Apple et Google.

Via: Loi Bloomberg

