Un nouveau brevet PlayStation est apparu récemment, révélant une fonctionnalité PS5 importante que Sony n’a pas encore annoncée. La nouvelle fonction sur laquelle vous pourriez compter serait de pouvoir enregistrer l’état partagé via PlayStation Network.

Il est vrai que dans le nouveau brevet Sony, il ne mentionne pas directement la PS5, mais il suggère l’incorporation de cette nouvelle fonctionnalité. De plus, ce brevet n’est pas le premier à suggérer cette nouvelle fonction, car de plus en plus de rumeurs et de fuites ont émergé qui ont commenté la même chose.

Il s’agit de la PS5, la console du futur dont on ne connaît pas encore le prix | Sony Interactive Entertainment

Dans le résumé du brevet Vous pouvez lire: «Une méthode et un système de partage de jeux vidéo qui permettent aux utilisateurs de partager des segments de jeux vidéo jouables avec les utilisateurs afin que les utilisateurs puissent afficher des segments de jeux vidéo ou jouer de manière interactive des segments de jeux vidéo». « Lorsqu’elles sont partagées, les informations sur l’état des segments de jeux vidéo sont incluses afin que les utilisateurs commencent dans la même position avec les mêmes statistiques pertinentes. En activant le partage de jeux vidéo, le plaisir et la popularité des jeux vidéo augmentent «

Le nouveau brevet serait un méthode de partage de jeux vidéo, qui permettrait aux joueurs de partager leurs états enregistrés avec d’autres, ces segments étant jouables. Autrement dit, les joueurs peuvent créer leurs démos de jeu ou leurs tutoriels à partager avec d’autres utilisateurs sur PSN. Cependant, pour le moment, Sony n’a rien confirmé sur cette nouvelle fonctionnalité. Gardez également à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un brevet et que Sony en dépose généralement beaucoup qui ne dépassent parfois pas le stade conceptuel.