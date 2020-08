La société a partagé un mystérieux petit teaser confirmant le retour de Momodora.

Le 8 août, ils ont eu lieu dix ans dès le lancement du premier Momodora et Bombservice Il l’a célébré de la meilleure façon possible. La société a révélé, via Twitter, qu’un nouveau jeu Momodora est Développement. Ce sera donc le cinquième titre de la franchise, après les trois premiers et Momodora: Reverie Under the Moonlight.

Le tweet nous amène à une vidéo YouTube cachée dans laquelle nous voyons un mystérieux teaser d’une minute. Au début, on voit apparaître une lune puis des yeux rouges. Après ces deux images, nous voyons quelques PNJ confirmer la grande nouvelle qu’un nouveau jeu Momodora est en développement. « Vraiment? Ça ne peut pas être », dit l’un d’eux. L’autre montre clairement que c’est vrai.

Espérons, oui, que le nouveau jeu Momodora se concrétise, quelque chose qui ne s’est pas passé avec le projet précédent. Bombservice a ensuite annoncé Momodora V, mais l’équipe a décidé de ne pas aller de l’avant. Apparemment, les fans n’aimaient pas le style du jeu basculer vers aux trois dimensions et cela a conduit à son annulation.

Après cela, Bombservice est allé travailler avec un autre titre, successeur spirituel du premier Momodora. Ce jeu, appelé Minorité, est sorti pour PC le 27 août 2019 et a des critiques «majoritairement positives» sur Steam. Si vous êtes des joueurs sur console et que ce titre vous intéresse, vous serez heureux de savoir qu’il sortira le 10 septembre prochain sur Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Momodora est une saga de Action 2D et plateforme, avec des accents Metroidvania, et est célèbre pour le défi posé par ses jeux vidéo. Il est très populaire et le dernier jeu de la franchise est également sorti sur Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous voulez en savoir plus sur Momodora: Reverie Under the Moonlight, nous avons pensé que c’était une grande aventure d’action et de plateforme.

En savoir plus: Momodora, Bombservice, Metroidvania et New Game.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["agm-playism"]).setTargeting("genre", ["acción","plataformas"]).setTargeting("game", ["momodora-reverie-under-the-moonlight"]).setTargeting("url_sha1", "f9d5a02e14cb3de5ae52a8bff26298e3dc149ff0");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');