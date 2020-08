Par Sebastian Quiroz

07.08.2020 13h33

Même si la série de Le Trône de Fer terminé il y a plus d’un an, la franchise est toujours vivante. Outre les deux principaux ouvrages encore en développement, ainsi que plusieurs projets télévisuels, Un nouveau titre basé sur le monde de Westeros pour les appareils mobiles a été dévoilé aujourd’hui.

Game of Thrones: Tale of Crows est un jeu Apple Arcade exclusif, qui nous met aux commandes de la Veille nocturne, où notre tâche sera de gérer ce groupe, d’envoyer des soldats explorer le monde au-delà du mur et nous pourrons rencontrer des visages familiers.

Le jeu joue même si vous fermez l’application et a plusieurs éléments similaires à des titres comme Fallout: Shelter. Game of Thrones: Tale of Crows est développé par That Silly Studio, publié par Devolver Digital et est maintenant disponible sur Apple Arcade, et il n’y a actuellement aucune nouvelle concernant une éventuelle sortie sur d’autres plates-formes.

