Ninjala a connu une grande renommée après ses débuts il y a un peu plus d’un mois. La nouvelle propriété de GungHo Online Entertainment n’est pas seulement liée aux jeux vidéo, mais c’est aussi un projet multimédia. Avant sa première, il a été révélé qu’il y aurait également une série de chapitres animés. Le second vient de faire ses débuts et raconte l’histoire de Lucy, la fille à l’œil secret.

Le développeur nous avait déjà laissé voir l’histoire de Van, l’un des personnages principaux de Ninjala et dans le deuxième épisode de l’anime, intitulé A Secret Eye, l’histoire de Lucy est exposée. Comme Van, Lucy a des pouvoirs shinobi, mais ils sont très différents du jeune homme et la façon dont il les a découverts est également très différente.

Lucy était une fille en queue de cochon très heureuse, mais après un événement traumatisant, elle a vécu une étape très sombre de sa vie. La fille vivait heureusement avec d’autres filles de son école lorsqu’elles se sont accidentellement croisées avec des fanfarons. Les choses deviennent un peu intenses, car les intimidateurs menacent de les frapper après avoir taché l’un de leurs vêtements avec de la glace.

Voyant ses amis en danger, Lucy déchaîne un pouvoir inconnu d’elle et qui l’a apparemment dépassée, alors qu’elle avait l’intention de mettre fin aux brutes. Cette étrange identité sombre a tellement effrayé ses amis qu’ils l’ont appelée « un monstre ».

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ninjala aura une mystérieuse collaboration.

Lucy devrait apprendre à vivre avec son pouvoir monstrueux

Ce fait a marqué la vie de Lucy, puisque depuis lors, la fille est devenue plus retirée, peut-être pour ne blesser personne d’autre. Au fil du temps, Lucy a changé d’école et a trouvé Chloé, une fille qui l’a invitée à être sa meilleure amie. Malheureusement, il y avait une situation qui mettait Chloé en danger, donc avec l’intention de la sauver, Lucy a de nouveau libéré ses pouvoirs, mais est redevenue déprimée car elle était considérée comme un monstre.

Les parents de Lucy savaient que la fille était spéciale et que c’était la raison pour laquelle elle ne s’intégrait pas dans un environnement avec des enfants normaux. Pour que Lucy n’ait plus de problèmes, ses parents ont révélé qu’elle et sa mère appartiennent à la lignée Shinobi, ce qui lui permet de libérer son pouvoir sombre avec son œil et de modifier les feux de signalisation.

De même, les parents lui disent qu’ils vont l’envoyer dans une école spéciale pour ninjas et que Lucy peut enfin embrasser ses pouvoirs et laisser derrière elle l’identité qui a réprimé son potentiel.

Qu’as-tu pensé du nouveau chapitre animé de Ninjala? Vous avez aimé l’histoire de Lucy? Dites le nous dans les commentaires.

La dernière chose que nous savions sur Ninjala était qu’il avait déjà réalisé 3 millions de téléchargements et que pour fêter ça, le développeur partageait du contenu gratuit. Comme nous vous l’avons dit, il y aura plus d’épisodes animés et le troisième arrivera dans la saison 3, qui devrait commencer en octobre.

Ninjala est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous consultez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

