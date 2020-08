Il semble que ce soit une question de temps avant que les utilisateurs de Nintendo Switch aient une overdose de folie SUDA51 sur nos consoles hybrides. Si vous aviez déjà entendu des rumeurs sur le départ éventuel (au moins) du premier opus de la saga No More Heroes sur la console, il semblerait que ce soit maintenant au tour d’une œuvre encore plus ancienne mais qui se déroule dans le même univers en celui avec Travis Touchdown. On parle bien de Killer 7.

Un portage de Killer 7 pour Nintendo Switch est-il en développement?

La réponse courte pourrait être «bien, il semble que oui». La réponse longue nécessite d’aller sur Linkdln pour trouver le profil d’un développeur de logiciel moteur, la société qui a introduit le jeu sur les ordinateurs à la fin de 2018, pour nous trouver répertoriés comme «Producteur exécutif sur les versions PC et Nintendo Switch de Killer 7«. Aussi, si nous continuons à faire défiler son profil, il y a une autre référence à lui comme producteur sur «un jeu inopiné en collaboration avec un concepteur de jeux japonais prolifique». Comme information supplémentaire pour ceux qui n’ont pas d’emplois Engine Software en tête, il suffit de dire que c’est une entreprise qui a transporté une bonne poignée de jeux sur l’hybride Nintendo, y compris Ni No Kuni, Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ou petits cauchemars.

Depuis le lancement de No More Heroes, les fans ont toujours soupçonné que cela se passait dans le même monde que Killer 7, mais finalement c’est SUDA51 lui-même qui l’a confirmé par une mise à jour de Travis Strikes Again: No More Heroes dans lequel Une cinématique a été ajoutée dans laquelle Dan Smith a chargé Badman du meurtre de notre tueur préféré otaku, révélant que le père de Bad Girl était en fait Shigeki Birkin, le protagoniste du roman Killer 7.

Killer 7 a été initialement publié en 2005 dans le cadre du Capcom Five, cette liste de cinq titres exclusifs que Capcom a préparé pour le GameCube et qui n’étaient finalement que quatre et un seul exclusif au cube Nintendo. Dans un environnement super oppressant, ce travail de SUDA51 nous a mis dans la peau d’un meurtrier aux multiples troubles de la personnalité qui lui a donné la possibilité de devenir sept personnes différentes, chacune avec ses propres capacités à rendre possible l’élimination de chaque ennemi.

Voir également

Pour le moment, Marvelous n’a pas commenté ce port possible pour Nintendo Switch, donc la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre de voir s’il est confirmé avec le port des aventures précédentes de Travis.

La source

en relation