Annoncé pour la première fois pour Switch en 2018, Ary et le secret des saisons est un jeu d’action-aventure à venir du développeur eXiin et Modus Games. Il était initialement prévu pour un lancement en juillet, mais a été repoussé en raison d’une certaine pandémie mondiale.

Désormais prévue pour le 1er septembre, nous avons vu des séquences de jeu mettant en vedette le personnage titulaire utilisant ses pouvoirs saisonniers pour traverser son monde coloré en juin, et une nouvelle bande-annonce a été publiée (voir ci-dessous). Nous avons récemment rencontré le PDG et designer d’eXiin, Sébastien Le Touze, par e-mail pour en savoir plus sur l’aventure à venir d’Ary.

Nintendo Life: Tout d’abord, pour tous ceux qui auraient pu manquer des nouvelles sur Ary et le secret des saisons, parlez-nous un peu du jeu et de ses prémisses.

Sébastien Le Touze: Ary and the Secret of Seasons est un jeu de plateforme d’action-aventure mettant en vedette une protagoniste féminine à la volonté forte qui part à l’aventure pour sauver son monde d’une menace qui n’est que légende. Valdi est un monde divisé en quatre régions, chacune représentant une saison – printemps, été, automne, hiver – mais le monde a été plongé dans le chaos alors que les saisons ont perdu leur équilibre. Seuls les Gardiens des saisons peuvent sauver Valdi.

Ary est la fille du Gardien de l’hiver et en raison d’événements malheureux qui ont conduit à la disparition de son frère, son père a été blessé et n’est plus en mesure d’assumer ses fonctions de tuteur. Il n’a pas non plus d’apprenti à qui transmettre les tâches, étant donné que son fils a disparu. En tant que jeune idéaliste et contre la tradition, Ary s’aventure à trouver de l’aide au Dôme des Saisons où les Gardiens des Saisons se rencontrent. Le Dôme des Saisons est le cœur des légendes qu’elle a lues toutes ces années, mais elle se rendra vite compte qu’elle fait face à un tas de goofballs et que la solution ne viendra pas d’eux. Ary prend sur elle de sauver sa maison et Valdi d’une catastrophe imminente lorsqu’elle est capable d’acquérir le pouvoir des saisons, lui donnant la possibilité de modifier son environnement à volonté.

Dans le jeu, les joueurs traverseront des énigmes basées sur les pouvoirs des saisons et s’engageront dans des combats dynamiques. Chaque région contient ses propres obstacles et centre de vie, et il appartient aux joueurs de maîtriser chaque saison efficacement.

La bande-annonce met en évidence certains outils élémentaires qu’Ary peut utiliser pour naviguer dans les environnements et le jeu semble avoir une saveur semblable à Zelda, bien que mettant davantage l’accent sur la plate-forme. Quelles influences aviez-vous en tête – jeu ou autre – pendant le développement?

Beaucoup de gens disent qu’il est inspiré par Zelda. Bien qu’être comparé à un grand jeu soit toujours flatteur, ce n’est en fait pas tout à fait vrai. L’inspiration principale est Soul Reaver de Crystal Dynamics, mais cela ne s’arrête pas là. Ary s’inspire de toutes sortes de jeux sortis entre 1995 et 2005. Vous pouvez voir un peu de Zelda: Ocarina du temps, Mario 64, certains Banjo et Kazooie ou quelques morceaux de Jak et Dexter et même Pilleur de tombe. En bref: il est inspiré par les titres avec lesquels j’ai grandi!

Racontez-nous comment l’histoire a évolué par rapport au gameplay. Était-ce un cas de construction de mécanismes sympas qui sont satisfaisants, puis d’écriture du récit dans et autour de cela, ou avez-vous commencé par l’histoire du Gardien de l’hiver depuis le tout début?

J’ai commencé le projet par moi-même fin 2016. J’ai d’abord eu le concept de changement de saison (inspiré d’un prototype que j’ai fait sur RPG Maker 95), puis j’ai commencé le gameplay. Lorsque notre artiste Kwanbo s’est joint, il a tiré de sa propre culture toute l’inspiration coréenne du jeu.

Après quelques mois de prototypage du jeu, nous avons rédigé une histoire vague, et c’est plus tard que nous avons mis en place le récit complet.

Ary est une coproduction entre eXiin et Fishing Cactus. Quelle est la taille des équipes et qui est responsable de quels aspects du jeu?

Notre équipe est assez petite; nous avons entre 5 et 10 personnes travaillant à plein temps sur Ary, dont Fishing Cactus qui est en charge du port pour les consoles. Chez eXiin, avec une si petite équipe, on finit par avoir des gens qui font un peu de tout. Un jour, vous pouvez travailler sur la conception de niveaux, le lendemain, faire des cinématiques et le lendemain des shaders.

Comme nous l’avons entendu dans les bandes-annonces, le jeu propose des doublages, ce qui pourrait surprendre les joueurs compte tenu des racines indépendantes du jeu. Parlez-nous un peu du processus de recherche des bons acteurs et d’enregistrement du dialogue pour ce casting de personnages.

Oui, nous avons un peu plus d’une heure de cinématiques vocales. Pour un jeu indépendant, c’est vraiment fou. En fait, plus de la moitié de notre équipe était dédiée à l’animation, donc 3 personnes sur 4!

Nous avons travaillé un peu en arrière avec les cinématiques; en gros, l’un de nos artistes faisait le storyboard basé sur le scénario, puis nous faisions une animatique suivant la cinématique. Une fois l’animatique validé, nous avons utilisé des dialogues temporaires pour placer le timing des dialogues. Une fois cela fait, nous avons demandé aux acteurs d’enregistrer des variations de leurs lignes, puis nos animateurs ont dû se synchroniser à nouveau sur les animations. Enfin, nous avons fait le lispync dessus.

Ary est construit dans Unity et se lance sur d’autres plates-formes ainsi que sur Switch. Quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté pour que le jeu fonctionne correctement sur la console de Nintendo?

Travailler avec Unity au cours de l’année écoulée a certainement apporté sa part de défis. Je pense que davantage pourrait être fait pour améliorer la stabilité globale du moteur avant qu’il ne reçoive de nouvelles fonctionnalités. Quant au Switch lui-même, je ne peux pas vraiment le commenter, car ce sont davantage nos partenaires de Fishing Cactus qui portent le jeu.

La version Switch utilisera-t-elle l’une des fonctionnalités de la console (écran tactile, grondement HD, ce genre de choses)?

Non.

Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour les gens du monde entier, et le jeu a été repoussé de sa sortie initiale en juillet au 1er septembre. Comment l’équipe a-t-elle fait face aux diverses restrictions et problèmes résultant du verrouillage?

Nous sommes basés en Belgique, un petit pays qui figurait en tête de liste des pays touchés par le COVID-19. Nous ne voulions pas risquer la santé de qui que ce soit, alors nous avons déjà mis certains membres de notre équipe en lock-out avant la décision du gouvernement.

pour tester une compilation en interne, il fallait environ une minute pour télécharger quelques concerts, mais avec nos contraintes actuelles, il faut jusqu’à 4 heures pour le télécharger. Testez deux versions et le jour est révolu.

L’impact semble inoffensif au début, mais lorsque vous terminez un jeu et que vous réalisez que chaque employé a différentes vitesses Internet, cela commence à se compliquer. La productivité générale diminue et lorsque vous expédiez un jeu, une connexion Internet lente n’est jamais bonne. Par exemple, pour tester une compilation en interne, il fallait environ une minute pour télécharger quelques concerts, mais avec nos contraintes actuelles, il faut jusqu’à 4 heures pour le télécharger. Testez deux versions et le jour est révolu. Même chose pour la communication – tout a ralenti un peu.

Mais je suppose que c’était difficile pour tout le monde. Aucun livre de gestion ne contient de chapitre sur «ce qu’il faut faire en cas de pandémie mondiale».

Quels jeux l’équipe a-t-elle appréciée récemment, sur Switch ou ailleurs?

Dans mon équipe, la plupart des gens jouent Traversée d’animaux et de mon côté, je joue sur Switch The Pine et Final Fantasy VIII Remaster, et je dois encore terminer le dernier Pokémon.

Enfin, y a-t-il quelque chose que nous n’avons pas abordé et que vous aimeriez mentionner?

Nous sommes tous tellement excités que les gens jouent enfin à Ary and the Secret of Seasons; ça fait longtemps à venir!

Merci à Sébastien pour son temps. Ary and the Secret of Seasons sera lancé sur Switch le 1er septembre.