Le décret sera limité aux transactions WeChat que seul un responsable de la Maison Blanche a confirmé.

Le président américain Donald Trump a secoué le monde des jeux et des affaires aujourd’hui en signant un décret interdisant les transactions entre les entreprises et les citoyens américains et le conglomérat d’affaires chinois; Tencent.

Il se trouve que Tencent détient tout ou partie des participations dans certains des plus grands développeurs de jeux au monde, notamment Riot Games et Epic Games; ils ont même une participation dans Activision.

Tencent exécute Call of Duty Mobile. Bonne chance pour expliquer à votre enfant de 13 ans exactement pourquoi cela s’est produit ou si cela se produit, car une seule personne semble vraiment savoir avec certitude. https://t.co/eWsgmIeCUG – Ben Collins (@oneunderscore__) 7 août 2020

Cependant, selon le journaliste de LA tech, Sam Dean, la commande n’affectera pas les sociétés de jeux vidéo.

Les sociétés de jeux vidéo appartenant à Tencent ne seront PAS concernées par ce décret! Un responsable de la Maison Blanche a confirmé au LA Times que l’OE ne bloque que les transactions liées à WeChat Donc Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), et al sont sûrs (mises à jour en attente) – Sam Dean 🦅 (@SamAugustDean) 7 août 2020

Mais il y a des aspects du libellé d’une clause en particulier qui sont préoccupants. La section 1 a lit; «Toute transaction liée à WeChat par toute personne, ou à l’égard de tout bien, soumis à la juridiction des États-Unis, avec Tencent Holdings Ltd… ou toute filiale de cette entité».

Ce qui semble inquiétant pour les développeurs détenus en totalité ou en majorité par Tencent.

On s’attend à ce que d’autres mises à jour concernant le décret soient à venir au cours des prochains jours. Nous espérons que ceux-ci devraient dissiper toutes les questions persistantes que les fans et les développeurs pourraient avoir concernant le libellé de certaines clauses.

TikTok également menacé d’interdiction

Trump a publié une autre ordonnance parallèlement à l’interdiction de WeChat qui affecte la populaire application de partage de vidéos TikTok. La commande interdira effectivement l’application à moins qu’elle ne soit vendue à une société américaine dans les 45 jours.

INBOX: @realDonaldTrump a signé un décret interdisant TikTok dans 45 jours. pic.twitter.com/1zR4HgCPVj – Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) 7 août 2020

Les ordres exécutifs bouleversent à la fois le monde du jeu et celui des affaires. Bloomberg rapporte que depuis leur annonce, les actions de Tencent ont chuté, perdant 46 milliards de dollars US. C’est la plus grosse baisse que Tencent ait connue depuis 2011.

Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre des précisions sur l’impact des commandes sur les développeurs.

Nous continuerons à fournir des mises à jour avec les dernières nouvelles et informations au fur et à mesure que cette histoire continue de se développer.

