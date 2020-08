Certaines productions montrent un intérêt à être «plus» qu’un jeu traditionnel. À quoi pourraient ressembler les jeux solo à l’avenir?

Je parlais à Toni et Mario au SuperShow et le sujet de Je joue comme une plate-forme, à la suite de cette dénomination pour les jeux qu’ils veulent que vous ne les retiriez pas dans toute la génération; comme ils semblent chercher Halo Infinite ou Forza Motorsport, par exemple. « Œil, ne confondons pas le jeu avec le service « , Mario visait très bien, car on essaie de se monétiser grâce à des incitations, des micropaiements et toutes sortes de contenus qui soutiendront un lancement qui peut même être gratuit.

Dans le programme, il a donné un exemple et je voudrais le répéter ici pour que vous puissiez y réfléchir. Imaginons Spiderman de Marvel. Le modèle traditionnel pourrait nous offrir cette génération Miles Morales et un futur Spider-man 2 (même un autre petit jeu plus tard). Un peu plus donnerait du temps dans une génération, où les grands blockbusters peuvent atteindre quatre ou cinq ans de développement.

Et si, après Spiderman 2, Insomniac créait d’autres histoires se déroulant dans ce monde?Mais, Le New York de Spiderman n’est-il pas toujours le même? Et si, après Spiderman 2, Insomniac créait une série d’histoires ou d’arcs se déroulant dans ce monde ouvert, élargissant l’environnement, changeant le méchant, accédant à des intérieurs dans lesquels nous ne pouvions pas entrer auparavant? Peut-être que nous pourrions alors explorer le jeu vidéo presque comme des tomes de la même série de bandes dessinées, en profitant de versions plus abondantes, plus courtes et moins fatigantes, même pour le studio.

Spider-Man: Miles Morales.

Non pas que je préfère ce modèle au-dessus du traditionnel, mais j’aime penser à ce que sera l’avenir du jeu vidéo. Et surtout le jeu solo, qui est celui que j’aime le plus. Dans le cas de Spiderman, cette idée pourrait avoir certains avantages, comme prendre davantage soin de chaque mission principale et secondaire du jeu, ainsi que de son récit, car ce serait le seul centre d’attention des développeurs au lieu d’avoir à construire et détailler un autre monde. ouvert. L’inconvénient le plus évident est que se sentirait moins unique et spécial: moins neuf, lors du recyclage de nombreux domaines que nous avons traversés la première fois.

Far Cry a déjà réutilisé l’orographie de ses cartes pour de nouveaux jeux En tout cas, je pense que c’est un bon exercice de savoir quel genre de joueurs nous sommes et ce que nous préférons dans les jeux vidéo que nous aimons le plus. De plus, toutes les versions ne doivent pas nécessairement être identiques. Peut-être que cette approche a fonctionné pour Spiderman et non pour un Gears of War, par exemple; Mais c’est quelque chose que, petit à petit, on voit d’une manière ou d’une autre: Far Cry a déjà réutilisé l’orographie de ses cartes pour créer d’autres jeux, comme le cas de Far Cry Primal ou New Dawn. Avec la nouvelle génération à portée de main, je pense que c’est le cadre idéal pour tester de nouvelles formules, Parce que qui sait s’il existe un autre moyen de créer des jeux et des histoires qui n’ont pas encore été découverts?

Jetez un œil à une fonctionnalité d’Assassin’s Creed Odyssey que j’ai découverte le plus tôt possible: le Créateur d’histoire. C’est une plateforme dans laquelle les joueurs eux-mêmes peuvent effectuer des missions via une page Web, qui vous permet d’écrire vos propres dialogues, de définir des options de réponse, de choisir des personnages, des angles de caméra et des tâches à effectuer. Dans le peu que j’ai prouvé la vérité, c’est que les résultats ne sont pas les meilleurs, avec des missions et des dialogues, disons … expérimentaux. Mais l’idée elle-même est rafraîchissante. Non seulement cela pourrait ajouter des heures au jeu, mais cela vous permet d’être créatif avec le monde et ses traditions.

Far Cry Primal.

Qui sait? La même chose demain, les jeux sont écrits par d’autres personnes talentueuses qui, de chez elles, ajoutent de la valeur à cette «plate-forme» qu’un jeu vidéo devient. Les mêmes nombreux d’entre vous qui lisez ceci pourraient gagner leur vie de cette manière en tant que nouveaux créateurs de contenu, préparant toutes sortes de missions secondaires et d’extensions pour un monde qui vous passionne.

Je suis peut-être optimiste, car je ne peux m’empêcher de fantasmer sur les possibilités que le futur m’apporte, autant j’aime aussi le jeu vidéo traditionnel. Parce que peut-être que cela des plates-formes aide certains jeux à créer de meilleures communautés et rechercher de nouveaux itinéraires. Il est clair ce que Trackmania recherchait, par exemple, que dans chaque épisode, il courait le risque de laisser derrière lui de nombreux joueurs qui préféraient le jeu précédent au nouveau, bien que son récent modèle commercial ait soulevé plus d’un sourcil. Forza Motorsport est venu cette génération en trois versements, mais d’une manière ou d’une autre, il a estimé que le nouveau a invalidé les précédents (quelque chose que je ne pense pas se produira dans Forza Horizon, par exemple) et devenir une plate-forme peut avoir tout le sens du monde, mettre à jour les graphiques , véhicules et pistes et mieux relever le défi de créer une bonne compétition en ligne.

Destiny 2 – Au-delà de la lumière.

Et Halo Infinite? Dans son aspect multijoueur, c’est pratiquement une plateforme. Mais même sa campagne pourrait s’étendre de manière imprévue, tout au long de son nouveau «monde en anneau», que nous pourrions parcourir en découvrant d’autres biomes et histoires cachées (même si j’aurais toujours préféré que nous explorions des planètes). Et c’est la question, car il est clair que les jeux avec des capacités en ligne, comme Destiny 2, par exemple, sont déjà des plates-formes alimentées par des extensions; Mais y a-t-il de la place pour un jeu solo, utilisant un modèle qui, au lieu de rendre le joueur traditionnel méfiant, semble attractif?

Destiny 2 sert déjà de plate-forme qui prospère grâce à des expansions constantesJe sais que le sujet semble revenir au même vieux débat: l’avenir du jeu solo. Mais, honnêtement, je pense que cette «bataille» est déjà gagnée, car elles ne vont pas disparaître. La question est de savoir s’il existe des jeux qui pourraient tirer parti d’autres formules et construire une expérience unique qui se nourrit de contenu tout au long de la génération, même en mettant à jour sa section graphique, au lieu de lancer une suite à partir de zéro. Car même le joueur le plus traditionnel, comme moi, ressent un léger chatouillement lorsqu’il voit « quelque chose de complètement nouveau ». Et peut-être que nous n’avons pas encore atteint ce point, mais quand les actifs qui peuvent être créés avec un moteur graphique sont si hyper réalistes que le changement entre les livraisons est minime, la question aura plus de sens que jamais: pouvons-nous vivre en permanence dans ces mondes, au lieu de les remplacer et les abandonner livraison après la livraison?

