Les recherches publiées aujourd’hui par le National Literacy Trust montrent que les jeux vidéo peuvent aider les jeunes dans leur alphabétisation, leur créativité et leur bien-être.

Le rapport, qui fait partie d’une initiative conjointe du National Literary Trust, de l’Association of UK Interactive Entertainment (Ukie) et de Penguin Random House Children’s, impliquait une enquête auprès de 4 262 jeunes âgés de 11 à 16 ans au Royaume-Uni.

Nous avons résumé les conclusions du rapport ci-dessous.

Les jeux vidéo peuvent fournir aux jeunes un chemin vers la lecture et l’écriture, avec 79% de lecture et 63% d’écriture régulière de matériel lié aux jeux Les trois quarts (73%) des lecteurs réticents disent que jouer à des jeux vidéo les aide à se sentir comme faisant partie d’une histoire, tandis que les deux tiers (65%) disent que les jeux vidéo les aident à s’imaginer être quelqu’un d’autre, suggérant des avantages potentiels pour l’empathie3 jeunes sur 5 (58%) ont déclaré un intérêt pour l’écriture ou la conception de jeux vidéo Près des deux tiers (60%) des parents disent communiquer avec des amis via des jeux vidéo pendant le verrouillage a contribué au bien-être mental de leur enfant Les avantages potentiels des jeux vidéo pour l’alphabétisation sont les plus importants pour les garçons et les lecteurs réticents

Dans un communiqué de presse discutant de la recherche, Jonathan Douglas, directeur général du National Literacy Trust, a déclaré: «Nous savons que les jeux vidéo font partie de la vie quotidienne de tant d’enfants, de jeunes et de familles à travers le Royaume-Uni. découvrir les opportunités que le jeu vidéo peut offrir aux jeunes pour s’engager dans la lecture, stimuler la créativité par l’écriture, améliorer la communication avec les amis et la famille et favoriser l’empathie et le bien-être.

«Le COVID-19 a considérablement perturbé l’alphabétisation et l’apprentissage des jeunes ces derniers mois, et nous voulons nous assurer qu’aucune pierre ne sera laissée de côté pour identifier des moyens nouveaux et innovants de soutenir l’alphabétisation des enfants à leur retour à l’école en septembre. Grâce à notre partenariat avec Ukie et Penguin Random House Children’s, nous espérons pouvoir fournir aux familles et aux écoles les ressources et les outils dont elles ont besoin pour tirer le meilleur parti des avantages des jeux vidéo pour l’alphabétisation des jeunes. »

Vous pouvez trouver plus de détails sur la recherche, ainsi qu’une série de ressources pour les jeunes et les parents, sur le site Web du National Literary Trust en cliquant ici.

