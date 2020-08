Blizzard nous propose une promenade exclusive à travers cette forêt spirituelle qui nous attend dans l’expansion.

20 août 2020

Lorsque World of Warcraft: Shadowlands sortira, les héros d’Azeroth se lanceront dans un nouveau voyage plan de «l’au-delà», les Shadowlands qui donnent son nom à l’expansion. Si vous avez prêté attention aux différentes présentations organisées par Tempête De Neige Au cours des derniers mois, vous saurez qu’au-delà du drame et de la politique de Revendreth ou de la nécromancie qui se pratique dans les terres battues de Maldraxxus, on trouve une place de repos et rêverie où les âmes pures liées à la nature attendent leur moment pour renaître. Nous parlons, bien sûr, des forêts de Ardenweald.

Récemment, Jeux 3D Il a eu l’opportunité exclusive d’en apprendre davantage sur cette nouvelle région à travers les artistes qui l’ont animée. Dans le processus, nous découvrons de nombreux détails intéressants sur leurs créatures, les liens entre elles et l’univers du jeu, certains des mystères derrière le sylphes de la nuit curie, et nous recevons également des images conceptuelles qui nous plongent pleinement dans le processus de création.

C’est un lieu cosmique de repos et de rêverie pour les druides, les Loa et les dieux sauvages Nature, renaissance, douceur – Ardenweald n’abrite pas les âmes tourmentées, tordues ou criminelles; ni héroïque. C’est là que vont les esprits des dieux sauvages éternels, les druides, les Loa et d’autres créatures pures fortement liées au monde, aux plantes et aux animaux. Maintenant, ils se reposent sous un ciel immaculé, attendant leur moment pour retourner en Azeroth. Depuis des éternités, le Reine d’hiver il s’était occupé des cocons où dormaient ces âmes, en veillant à bien les nourrir d’anima, et en réveillant chaque créature quand elle était prête à renaître.

Jusqu’à présent, bien sûr. Dans le cadre des événements qui se produisent dans l’extension, les âmes ne sont pas correctement réparties dans les différentes régions des Shadowlands. En conséquence, Ardenweald passe par un sécheresse anima ce qui attriste grandement la reine de l’hiver. Incapable de communiquer avec Elune ou de garantir la survie des âmes qui se retrouvent dans son domaine, elle doit maintenant prendre le décision difficile de choisir quelles créatures sont les plus importantes, lesquelles doivent ressusciter et lesquelles mourront.

Les sylphes nocturnes portent toutes sortes d’ornements sur leurs vêtements.

Le directeur artistique Ely Cannon m’a dit qu’Ardenweald est en fait le Homologue Emerald Dream. Ce monde spirituel gouverné par Ysera, aspect du Vol Vert, était fortement lié à la vie et à l’exubérance; tandis que ce qui nous arrive a plus à voir avec la mort et le reste qui précède la renaissance. Le premier a été peint dans le vert et l’orange du printemps et de l’été, mais Ardenweald a les tons pâles et bleus de la automne et hiver. C’est pourquoi leur chef s’appelle la Winter Queen, en effet. Comme les saisons de l’année, ensemble ils forment un cycle de création qui est maintenant gravement menacée.

Si le rêve d’émeraude était le printemps et l’été, Ardenweald est l’automne et l’hiver Les âmes mortelles qui entrent dans Ardenweald, prenant une forme de leur libre choix, trouveront dans ces forêts mystiques toutes sortes de créatures au service de la reine. Par exemple, nous trouvons le vorkai, des êtres à l’apparence de centaures. De Blizzard, Ariel Fain (artiste personnage) commente que les chèvres bouquetins ont joué un rôle clé dans le processus de conception, car les formes fantaisistes de leurs cornes, qui recouvrent le reste du corps, leur ont donné un certain sentiment de puissance et leur ont également donné une silhouette. très caractéristique. Les Vorkai sont un favori personnel, et après avoir vu de redoutables guerriers comme Lord Herne, j’ai demandé à Ely ce qu’elle pensait de les voir comme courses jouables dans le futur. Sa réponse était affirmative, notant qu’il y a de bonnes idées derrière les êtres d’Ardenweald (et d’autres régions également) pour former des races alliées à l’avenir.

Le cerf runique est l’une des créatures mystiques que nous pouvons utiliser comme monture.

Mais les plus puissants ne sont pas le vorkai, mais plutôt le Tirnenn, de grands arbres anthropomorphes paisibles qui parlent très peu, mais avec une grande force et la capacité de contrôler la nature à volonté. Ely a mentionné qu’ils sont, en fait, responsables de la construction et de la mise en forme de tous les bâtiments de la région. Si vous avez joué à la version bêta de Shadowlands, vous vous souviendrez peut-être que la première chose que nous voyons lors de notre visite à Ardenweald est un tir à la corde accompagné de quelques fées – Comme vous pouvez le voir, ils ont diverses caractéristiques semblables à des papillons de nuit, mais ils ont aussi un look espiègle qui correspond à leur personnalité.

Une autre créature qui a attiré mon attention est la Sylvar. Ils sont une sorte de faunes que leurs gérants définissent comme «des artisans et des musiciens, amicaux et respectueux par nature», bien que bien sûr, il y ait des personnages plus uniques pour Ardenweald, à l’intérieur et à l’extérieur du serment. Mais en plus des environnements et des créatures, pour nous plonger dans cet environnement, Blizzard fera également bon usage de la bande sonore. « Lors du développement du son pour cette zone, j’ai toujours approché le mot » astral « . Astral contient les notions de contemplation, sérénité et fraîcheur, mais aussi de la spiritualité », explique le superviseur du son David Rovin.

Parmi les Vorkai, on trouve des guerriers d’exception au service de la reine.

«J’ai commencé par les matériaux de base: les oiseaux, les hochets, le vent. Ces sons ont une tonalité innée qui est liée à la zone, mais ils aident aussi à créer un contraste dans les zones qui n’ont pas d’anima. zones mortes ils sont peuplés de sons plus terrestres: la terre, le vent sec et les branches. Cela nous aide à raconter l’histoire de la région – la vie, la mort et la renaissance – avec du son. »Le compositeur Glenn Stafford a également proposé des annotations intéressantes, indiquant que le cycle de la Renaissance est présenté comme un berceuse: un thème enfantin et innocent, mais avec des changements surprenants et inattendus. « Il doit parler d’une beauté simple, donnant un aperçu de la structure et de la complexité de cet espace magique et naturel »

Il est possible de voir certaines espèces d’Ardenweald comme des races alliées jouables Si vous avez apprécié cette « visite » à travers Ardenweald, rappelez-vous que ceux qui rejoignent la curie des sylphes nocturnes auront accès aux leurs sanctuaire, comme le reste des curies, dans ce cas appelé Heart of the Forest. Il agira comme une base d’opérations, donc à partir de là, nous pourrons entreprendre de nouvelles missions pour augmenter notre niveau de réputation et débloquer de nouvelles récompenses. Mais en jouant, nous atteindrons également une « fin de partie » qui, explique Ely, est globalement similaire à jardin celui sur lequel les joueurs de Mists of Pandaria ont travaillé. C’est appelé Conservatoire de la Reine, et nous pourrons y aider la reine en renforçant par l’anima les esprits que nous trouvons dispersés dans Ardenweald, en utilisant également des catalyseurs aux caractéristiques différentes.

Extérieur de la salle de la Curie d’Ardenweald Conceptualisation primitive par l’artiste Matt O’Connor. Il représente le passage à la cour de la reine de l’hiver, où seuls les vassaux les plus fidèles peuvent entrer. Un immense arbre magique où les fenêtres et les colonnes se fondent dans le bois et les branches.

Timbre de définition Ardenweald L’artiste environnemental Gabriel González définit la première conceptualisation d’Ardenweald comme « un espace cosmique qui combine l’esthétique céleste des galaxies avec la cime naturelle des arbres ». C’est pourquoi les arbres sont aussi grands que des piliers qui atteignent le ciel, et leurs sommets sont confondus avec des masses de magie brumeuse.

Conceptualisation de la forêt d’Ardenweald Contrairement au rêve d’émeraude, basé sur l’exubérance du printemps et de l’été, et de la vie; Ardenweald utilise des teintes bleues et se déroule dans la douce mort, l’automne et l’hiver. Art par Servando Lupini.

Armure de Sylph Curia de la nuit Un ensemble de pièces en bois renforcé par l’énergie de l’anima, par opposition aux pièces métalliques dont Blizzard orne la plupart de ses équipements. L’artiste Sukjoo Choi assure que c’est une manière d’aborder un «monde plus irréel» que ce que l’on a l’habitude de voir.

Liens Anima Branch L’artiste environnemental Gabriel González s’inspire des bijoux Art Nouveau et du cristal noir pour façonner des branches qui partagent poids et élégance dans la forme: une qui aiderait à définir Ardenweald.

WoW Shadowlands n’a pas encore de date de sortie exacte, mais Blizzard a déjà annoncé ses éditions standard et collector, disponibles en pré-commande. L’expansion de 2020 nous permettra d’entrer dans un nouveau plan existentiel où l’équilibre entre la vie et la mort est en danger. Entre autres choses, nous pouvons visiter la tour changeante de Torghast et faire face à un «raid» qui se déroule dans le château de Nathria à Revendreth.

