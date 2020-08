Le géant des jeux PC Valve a fourni des précisions dans la page FAQ mise à jour de son portail de développement Steamworks sur les entreprises faisant la promotion de versions non Steam de leurs jeux.

Dans un e-mail à PCGamesInsider.biz, le patron des communications de Valve, Doug Lombardi, a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle politique, mais plutôt de quelque chose que les entreprises devraient garder à l’esprit lorsqu’elles envisagent ce qu’elles devraient mettre sur la page Steam pour leurs jeux. En conséquence, ce n’est pas vraiment quelque chose dont la plupart des développeurs et éditeurs utilisant la plate-forme devraient s’inquiéter, car cela semble normal.

« L’esprit général de cette mise à jour était de rappeler aux créateurs de contenu que leurs pages Steam ne doivent pas être utilisées pour certaines activités telles que la promotion de la disponibilité exclusive d’un jeu sur une plateforme concurrente, la promotion d’un téléchargement externe qui contourne les politiques de contenu Steam, ou la promotion d’autres activités qui sont en conflit avec l’accord de distribution Steam », a déclaré le patron des communications, Doug Lombardi, dans un e-mail à PCGamesInsider.biz.

«Le nouveau langage de la FAQ n’était pas vraiment l’introduction d’une nouvelle politique ou d’un nouveau contrôle qui devrait concerner la majorité de ceux qui publient sur Steam, mais plutôt un rappel des règles existantes pour un petit nombre de développeurs explorant les limites des politiques existantes . «











