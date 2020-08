2020 est une année pour le moins particulière également en matière de jeux vidéo. Se retrouver à la mi-août et ne pas connaître le prix et la date de sortie de Playstation 5 et Xbox série x Ce n’est qu’une des nombreuses nouvelles qui sont encombrées dans le secteur. L’un des sujets les plus chauds de l’industrie a Apple et Epic Games en tête. Une bataille qu’ils ont commencé à combattre Les auteurs de Fortnite combattent les politiques sévères sur l’AppStore.

Tout a commencé lorsque Epic Games a décidé de dénoncer le pourcentage à payer pour les studios s’ils voulaient vendre leurs jeux vidéo dans des magasins comme AppStore ou Google Play. La société a décidé d’activer un système de paiement externe qui ne passera par aucun des magasins Android et Apple, ce que ni l’un ni l’autre n’a aimé. La bataille avait déjà commencé. Le jeu a disparu d’iOS et d’Android, Pour ce que Fortnite ne peut plus être téléchargé sur iPhone, entre autres systèmes d’exploitation, devant recourir à l’APK.

Les utilisateurs, abasourdis par la situation, n’ont pas hésité à faire leurs propres mouvements afin d’en obtenir une part, littéralement. Comme indiqué sur le Web Interne du milieu des affaires, Les sites Web d’achat et de vente comme eBay regorgent actuellement d’iPhones de différentes générations sur lesquels Fortnite est installé. Bien sûr, à un prix exorbitant qui atteint de 2000 euros à 9000 euros.

Téléphones iPhone avec Fortnite téléchargé | Neoxgames

Bien que cela puisse sembler tentant pour plus d’un, la vérité est qu’Epic Games pourrait mettre un terme à ce mouvement des utilisateurs à la fois avec une simple mise à jour. Les appareils mobiles sur lesquels Fortnite est actuellement installé peuvent continuer à en profiter, mais une seule mise à jour du jeu suffira à le rendre inutile.

En ce qui concerne le différend entre Epic Games et Apple,[[LIEN:EXTERNAL|||https://neoxatresmediacom/games/noticias/actualidad/continua-la-batalla-apple-vs-epic-games-apple-cancela-las-cuentas-de-epic-como-ios-developer-video_202008185f3b889afec6150001a8f07chtml|||[[LINK:EXTERNO|||https://neoxatresmediacom/games/noticias/actualidad/continua-la-batalla-apple-vs-epic-games-apple-cancela-las-cuentas-de-epic-como-desarrollador-de-ios-video_202008185f3b889afec6150001a8f07chtml|||« Ceux sur le bloc » seraient sur le point de retirer les autorisations de développement des créateurs de Fortnite]]Cela aura sans aucun doute un impact négatif sur la vente de tout produit de la société et pourra affecter l’un des moteurs les plus utilisés aujourd’hui pour les téléphones mobiles, Unreal Engine, propriété d’Epic Games. Pour le moment, Epic Games a jusqu’au 28 août pour se rétracter sur les mouvements effectués ces derniers jours.