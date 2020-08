Au cours de ces mois, on a longuement parlé de Xbox série x, La console la plus puissante de Microsoft pour la prochaine génération qui se classe même au-dessus des fonctionnalités Playstation 5. Nous avons également eu beaucoup d’informations sur la Xbox Series X, la petite sœur de XSX, une plate-forme pour tous ces utilisateurs qui ne veulent pas être à la pointe de la technologie, avec un prix beaucoup plus bas mais qui ne veulent pas manquer les nouvelles du prochain. années.

Microsoft n’a pas confirmé, pour l’instant, la Xbox Series S, mais les rumeurs sur cette machine n’ont pas cessé d’émerger. De la fuite qui faisait mention de la commande de la console, passant récemment par ses caractéristiques techniques. C’était sans aucun doute l’un des points les plus discutés, car on sait que ce sera une machine inférieure aux séries X et PS5, mais dans quelle mesure?

Tom Warren, rédacteur en chef de The Verge, a montré quelles seraient les caractéristiques techniques de la Xbox Series S par rapport à sa sœur aînée. Comme nous pouvons le voir, La série S est à égalité en termes de CPU, également uniformément sur GPU et un peu moins en RAM, avec 10 Go contre 16 Go pour la série X.

L’un des points forts de la série S par rapport à la série X est que dans la console Microsoft la moins chère, la résolution est réduite à un maximum de 1440p, mais en maintenant une cadence de 60 images par seconde (selon le développeur, bien sûr). D’autre part, La Xbox Series S serait une console sans lecteur Blu-Ray, nous dépendons donc de notre bibliothèque numérique actuelle et future pour profiter de la machine.

D’autres éléments à considérer sont votre faible consommation, en plus d’un prix qui atteindrait le marché bien en dessous de la normale. Les rumeurs sur le coût de la machine ne sont pas encore claires, mais les premières données la placent sur le 300 et 350 dollars. Enfin, à l’instar de la série X, la version S de la nouvelle console serait compatible avec tous les jeux Xbox, Xbox 360, Xbox One et bien sûr futurs titres.

Comme cela arrive souvent dans ces cas, nous vous recommandons de prendre les informations avec un grain de sel. Microsoft n’a ni confirmé ni nié que la console est une réalité. Il y a des spéculations sur la possibilité que ce même mois d’août, la société organise un événement spécial au cours duquel nous pouvons, maintenant, connaître à la fois le prix et la date de lancement de la Xbox Series X, et qui sait si cela donne également des détails sur la série S.