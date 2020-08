Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fall Guys est un jeu vidéo qui a surpris l’industrie. En un peu moins de 3 semaines sur le marché, il a remporté un succès tel qu’il a même attiré l’attention de nombreuses marques. Ce titre indépendant a été une source d’inspiration pour beaucoup et un utilisateur a profité de sa créativité pour créer un projet LEGO très intéressant et recherche un soutien pour qu’il devienne réalité.

Sur la page officielle d’idées LEGO, l’utilisateur The Real Ashnflash a publié son ensemble inspiré de plusieurs des 24 niveaux du jeu vidéo, tels que The Whirlygig et See Saw. Cet ensemble comprendrait des sections modulaires plus emblématiques de Fall Guys qui constitueraient une seule scène de jouet.

Cet ensemble LEGO Legend of Zelda a reçu un tel soutien qu'il est actuellement en cours de révision.

Dans le circuit d’essai, après avoir commencé la course, le joueur passait les haricots sucrés à travers un obstacle rotatif qui aurait également un bras rotatif qui renverserait les Fall Guys et les survivants pourraient passer à travers les lames rotatives puis essayer traverser sur des plates-formes instables fixées avec une vis qui leur donnerait du mouvement.

Ils ne pouvaient pas rater les fausses portes, parmi lesquelles les haricots devraient trouver la bonne, car 2 seraient bloqués avec un mécanisme de verrouillage. Le haricot qui parvient à passer tout cela aurait le chemin libre vers le but et prendrait même une réplique de la couronne.

Les créateurs de Fall Guys veulent que LEGO matérialise le projet

The Real Ashnflash a non seulement présenté plusieurs haricots Fall Guys avec changement de couleur, mais également certains dans des costumes, tels que la licorne et le pirate. Dans l’ensemble, l’utilisateur créatif s’attend à ce que le jouet offre des heures infinies de plaisir de jeu vidéo.

La meilleure partie de tout cela est que le projet a atteint le créateur du jeu, Mediatonic, qui a utilisé le compte Twitter officiel du jeu pour donner une exposition à ce projet et inviter le groupe LEGO à le concrétiser.

J’AI BESOIN DE ÇA LET GO LEGO @LEGO_Group https://t.co/CdInr5KMkb – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 22 août 2020

Ensemble LEGO Fall Guys créé par The Real Ashnflash

L’ensemble LEGO inspiré par Fall Guys pourrait-il devenir réalité?

Le projet Real Ashnflash a été publié le 21 août et a reçu un tel soutien qu’au moment de la rédaction de la note, il compte déjà 3364 personnes qui le soutiennent. Ces idées, à mesure qu’elles gagnent en popularité, exigent que davantage de personnes les soutiennent avant d’avoir une chance de devenir réalité.

S’il obtient le soutien de 10000 personnes, le projet entrerait dans la phase de révision, dans laquelle l’équipe de concepteurs LEGO évaluerait la viabilité du produit et, s’il reçoit le feu vert, la phase qui prend le plus de temps, celle du développement, suivrait. , mais la bonne nouvelle est que le jouet serait une réalité. Donc, si vous voulez que l’ensemble LEGO Fall Guys se réalise ou qu’il attire l’attention de LEGO, vous pouvez soutenir le projet sur leur site officiel.

Qu’as-tu pensé de ce projet LEGO? Souhaitez-vous que cela se réalise? L’achèteriez-vous? Dites le nous dans les commentaires.

La popularité de Fall Guys est bien connue aujourd’hui, mais avant de devenir réalité, le développeur Mediatonic a dû proposer le jeu à de nombreux développeurs et au final Devolver Digital a offert son soutien. Aujourd’hui, grâce à l’accueil très positif, Mediatonic prévoit déjà la révélation de la saison 2 et même d’une version mobile que l’Occident ne pourra peut-être pas tester.

Fall Guys est disponible sur PlayStation 4 et PC. Nous vous rappelons que vous avez toujours une chance de l’obtenir gratuitement grâce aux offres PlayStation Plus d’août. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce titre, nous vous invitons à consulter sa fiche.

