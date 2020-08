Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La technologie d’édition a progressé à pas de géant. À tel point qu’il est déjà possible de créer des vidéos à partir des visages d’acteurs et de les emmener dans des films dans lesquels elles ne sont jamais apparues. Quelque chose comme ça s’est produit récemment avec un jeu vidéo, alors qu’un fan a amené Tobey Maguire et d’autres acteurs de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi à Spider-Man de Marvel.

Grâce à la technologie DeepFake, l’utilisateur YouTube connu sous le nom de Baby Zone a réussi à amener Tobey Maguire (Peter Parker), Kirsten Dunst (Mary Jane), Willem Dafoe (Norman Osborn) et Alfred Molina (Otto Octavius) en exclusivité pour PlayStation 4. Le Le résultat finit par être impressionnant, puisque le visage des acteurs n’a pas l’air déplacé.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pourra fonctionner à 4K et 60 fps sur PlayStation 5

Bien sûr, le travail n’est pas parfait et la réalité est que cette technologie n’est pas complètement polie. C’est pourquoi, sous certains angles, les visages des acteurs sont un peu flous pour ressembler aux personnages du jeu à l’origine.

AVERTISSEMENTVous devez savoir que la vidéo que BabyZone a partagée contient des spoilers majeurs de Spider-Man de Marvel. Donc, si vous n’avez pas joué à l’exclusivité pour PlayStation 4 et que vous préférez éviter de gâcher les surprises, nous vous recommandons de sauvegarder la vidéo. En cas d’avertissement, il n’y a pas de tromperie.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec la vidéo qui emmène Tobey Maguire dans Spider-Man de Marvel.

Le youtubeur a également amené d’autres acteurs dans Spider-Man de Marvel

Avez-vous aimé la vidéo? Si vous avez dit oui, sachez que Baby Zone a amené d’autres acteurs à Spider-Man de Marvel.

En fait, il a récemment publié une vidéo dans laquelle il nous montre Tom Holland et Andrew Garfield, des acteurs qui ont également joué Peter Parker sur grand écran. Tu veux le voir? Nous ne vous en disons pas plus et nous vous le présentons ci-dessous:

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces vidéos? Dites le nous dans les commentaires.

Marvel’s Spider-Man est disponible exclusivement sur PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet en cliquant ici.