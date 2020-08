Mortal Shell de Cold Symmetry est un hommage à la série From Software’s Souls qui incorpore un casting de héros à construire tout au long de votre aventure. En incarnant le protagoniste connu sous le nom de The Foundling, vous relèverez plusieurs défis angoissants et défiant la mort tout en explorant un monde hostile et désolé. Pour ce faire, vous habiterez les corps de différents guerriers qui ont leurs connexions uniques avec le monde de Fallgrim. Mortal Shell a de nombreux échos des jeux populaires et stimulants de type Souls, tout en injectant ses rebondissements sur la formule. Mais il y a aussi un moyen caché d’augmenter encore la difficulté.

Bien que le contrôle des coquilles dans Mortal Shell soit l’un des plus grands points forts du jeu, il est possible de rendre les choses encore plus difficiles en les désactivant définitivement. Ce faisant, vous resterez dans la forme de base de The Foundling, qui a une endurance presque illimitée mais mourra en un seul coup. Étant donné que le déroulement du jeu repose sur cet équilibre judicieux entre l’attaque et la défense, ce défi supplémentaire n’est pas recommandé pour les nouveaux arrivants dans le jeu, et il est préférable au moins de terminer le jeu une fois avant de le tenter.

Étonnamment, vous pouvez activer cette version alternative du jeu peu de temps après les premières minutes. Une fois que vous vous êtes aventuré dans la zone centrale de Fallgrim, peu de temps après la cinématique rapide vous indiquant la direction de la tour Fallgrim, tournez à droite sur le chemin menant plus loin dans les marais. Vous rencontrerez des ennemis brandissant des lances et des grenouilles venimeuses, mais il est préférable de les dépasser une fois que vous atteignez la rivière peu profonde, dirigez-vous à droite, puis tournez immédiatement à gauche pour retourner au nord. Juste à côté de vous il y aura un arbre, tournez à droite pour remonter une allée pour trouver un trou menant plus loin dans l’arbre.

Une fois à l’intérieur, vous trouverez un sanctuaire qui vous donnera le choix de renoncer à vos coquilles et de continuer avec le reste du jeu en tant que simplement The Foundling. Il y aura un avertissement accompagné de ce choix, vous donnant une dernière chance de reconsidérer. Si vous continuez, The Foundling prendra une forme légèrement différente, et tous les coquilles seront inutilisables pour le reste de la partie. Cela signifie également que vous ne pourrez pas obtenir d’améliorations pour votre personnage. Sester Genessa, qui améliore vos coquilles, sera également là pour vous offrir un aperçu du monde et servir de point de contrôle glorifié à partir de maintenant.

Bien que cela puisse sembler difficile, vous avez toujours accès à une suite d’améliorations d’armes et d’équipement pour augmenter la puissance de vos armes. De plus, tout le goudron et l’aperçu que vous auriez dépensé pour vos coquilles peuvent désormais être utilisés par le marchand pour acheter des objets et autres bibelots. Le Foundling est toujours capable de se défendre dans une bataille – sans doute davantage dans certains cas. Comme mentionné précédemment, ils ont une immense endurance, ce qui leur permet de durer plus longtemps dans les combats. Cependant, un coup d’un ennemi les élimine instantanément, et sans obus dans lequel se replier, vous serez instantanément renvoyé à votre dernier point de contrôle si vous échouez dans un combat.

C’est certainement un défi audacieux à relever, et il a quelques échos de Sekiro: Shadows Die Twice, qui avait également un mécanisme similaire que vous pourriez activer. Après mon premier jeu, je peux comprendre à quel point il serait difficile de terminer le jeu sans être touché une fois dans un combat, mais cela semble certainement possible, et je ne doute pas que certains des joueurs les plus habiles seront capables de le faire. tirez-le.

Dans notre revue complète de Mortal Shell, l’éditeur Phil Hornshaw a salué l’approche unique du jeu pour rendre hommage aux jeux de From Software.

« Mortal Shell réussit le plus souvent à capturer les sentiments spécifiques intrinsèques aux jeux de type Souls. Les rebondissements qu’il ajoute aux mécanismes inspirés de From font bien pour aider ce genre de jeu à devenir plus accessible que la plupart, tout en conservant le même air de mystère. et un pressentiment qui rend le genre lui-même si intrigant. Mortal Shell constitue une solide introduction à Souls-likes, une démonstration pour les nouveaux joueurs de ce que tant de gens ont trouvé si intéressant à propos des jeux de From Software et de ceux qui les ressemblent. Mais Mortal Shell est aussi un Jeu à part entière, conçu avec amour, étrange et d’une profondeur trompeuse qui vous récompense pour avoir erré sur ses chemins tortueux et défié ses ennemis les plus meurtriers. «

Pour en savoir plus sur Mortal Shell, consultez notre guide complet sur quelques conseils utiles pour ceux qui s’aventurent dans le monde hostile de Fallgrim pour la première fois.

