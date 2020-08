Les voitures sont enfin dans Fortnite avec la mise à jour 13.40, appelée «Joy Ride». Ils sont peut-être arrivés un peu plus tard que prévu par les joueurs, mais maintenant qu’ils sont là, ils sont très amusants.

Il y a quelques voitures à conduire différentes dans le jeu, y compris une camionnette, un taxi, un camion-remorque et un hotrod. (Désolé, il est trop tôt pour demander à mes amis de Jalopnik les mots officiels pour les voitures.) Toutes les voitures du jeu ne peuvent pas être conduites; ceux qui ne peuvent pas être utilisés portent des bottes. Les voitures ont des niveaux de santé différents: la semi-remorque que j’ai conduite dans Creative en avait 1200, tandis qu’une camionnette en avait 1000 et une voiture plus standard en avait 800. Elles subissent des dégâts, comme le reste des véhicules du jeu, mais peuvent être soignées par les feux de camp. Ils se comportent différemment sur différents terrains, se débrouillent mieux sur les routes que l’herbe et ralentissent et coulent si vous les conduisez dans l’eau. Certains ont boost et d’autres pas, et vous pouvez voir à quelle vitesse vous roulez via un indicateur de vitesse sur votre HUD.

Comme le suggère un récent défi qui a fait l’objet d’une fuite, les voitures ont besoin d’essence. Ils peuvent être ravitaillés dans les stations-service à l’aide de pompes à essence (dont vous vous souviendrez peut-être qu’elles sont explosives. Veuillez apprendre de mes erreurs et conduisez prudemment.) Les pompes à essence sont mises en évidence sur votre carte et pour faire le plein de votre voiture, vous prenez une buse et appuyez sur le bouton demander la pompe.

Je me suis amusé avec des voitures dans mon match d’équipe, en courant avec mes coéquipiers, en tirant par les fenêtres en tant que passager et en écrasant des joueurs ennemis, qui subissent des dégâts et volent lorsque vous les frappez. Je n’ai pas encore trouvé de défis spécifiques à la voiture ou de modes à durée limitée dans le jeu, mais je ne serais pas surpris de les voir bientôt.

Il y a aussi des stations de radio dans le jeu maintenant, ainsi que d’autres jeux de conduite comme GTA et Saints Row. Les voitures ont différentes stations de radio qui peuvent être modifiées ou désactivées. Ceux-ci présentent de la musique de jeu ainsi que des artistes du monde réel, tels que – selon le dataminer Hypex – Juice et 21 Savage & J. Cole. Je suis un vieil homme qui ne reconnaît aucune de ces musiques, alors dites-moi ce que vous en pensez. Les stations de radio ne changent pas la donne pour moi, mais elles sont une fonctionnalité standard dans d’autres jeux avec des voitures, donc c’est bien de les avoir ici.

Les joueurs trouvent toujours des choses dans la dernière mise à jour de Fortnite, mais jusqu’à présent, les voitures semblent plus ou moins comme nous l’espérions. C’est bien d’avoir quelque chose de si nouveau cette saison, et j’attends avec impatience ce que les joueurs en feront.