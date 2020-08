Capture d’écran: Young Horses

L’état de jeu PlayStation d’aujourd’hui a donné un aperçu approfondi du gameplay du hit «body-horror mais make it cute» de l’été, Bugsnax. Découvrez la bande-annonce de gameplay ci-dessous.

«Utilisez des pièges et des sauces pour capturer Bugsnax», a écrit le développeur Young Horses dans un communiqué de presse. «En plus d’être savoureuse, chacune des 100 espèces différentes de Bugsnax a ses propres comportements et modèles. Utilisez ce savoir-faire journalistique! Observez et prenez des notes pour découvrir quels pièges pratiques, sauces savoureuses et stratégies pleines d’esprit peuvent faire le travail. »

On dirait que les joueurs auront besoin de beaucoup d’images. Photos de Bugsnax.

Bugsnax est attendu sur PlayStation et les vacances de l’Epic Game Store 2020.