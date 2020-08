Mon royaume pour un point de sauvegarde. Capture d’écran: Playmate

J’ai passé ma première heure avec Mortal Shell à s’écraser comme une vague contre son combat brutal et son obstination comme les âmes à la signalisation de base. Ensuite, j’ai trouvé le premier point de sauvegarde du jeu, j’ai pu commencer à moudre pour de nouvelles capacités, et tout a commencé à se mettre en place. Voici comment éviter une expérience d’intégration tout aussi douloureuse et arriver là où le jeu commence vraiment.

Mortal Shell est un jeu d’action punitif mais gratifiant où vous volez des cadavres de guerriers et les utilisez pour combattre l’un des cauchemars médiévaux d’Ingmar Bergman recréés dans Unreal Engine 4. Immédiatement après le didacticiel du jeu, vous arrivez sur un chemin étroit flanqué de deux courtes sorties sur l’un ou l’autre côté. Sur la gauche se trouve votre premier obus de combat – le corps d’un chevalier – et sur la droite, un campement abandonné avec du butin. Après ces deux détours, le chemin s’ouvre sur une grande bifurcation avec une demi-douzaine de directions différentes à explorer. La clé est de les ignorer tous et de continuer tout droit.

Si vous le faites, vous rencontrerez des bandits assis par terre que vous pourrez rapidement tuer. Après cela, vous courrez sous une grosse bûche tombée, puis vous monterez dans une plus petite fourche de la route entourant un arbre géant.

Immédiatement à gauche se trouve une porte ouverte. Entrez, parlez à la mystérieuse femme sur la droite, et boum – vous avez atteint votre premier point de sauvegarde, la version de Mortal Shell du feu de joie Dark Souls.

La monnaie de Mortal Shell est le goudron, que vous obtenez en tuant des ennemis. Lorsque vous parlez à la mystérieuse femme – Sester Genessa – le jeu enregistre, remplit votre santé et verrouille la quantité de goudron que vous avez. Vous pouvez ensuite passer le goudron à travers Genessa, débloquant la possibilité de mettre à niveau votre shell Knight (et les autres que vous gagnez éventuellement) pour ajouter de nouvelles capacités et bonus qui facilitent la survie du monde difficile de Mortal Shell et la défaite de ses ennemis les plus durs.

Le fait que Mortal Shell soit si mal pour vous amener à ce point de contrôle extrêmement précoce, allant même jusqu’à vous attirer sur plusieurs chemins erronés, n’est pas génial, mais ce n’est pas non plus une surprise. C’est fondamentalement le problème du cimetière des Dark Souls d’origine, un emplacement optionnel au début sur lequel beaucoup de joueurs débutants se sont retrouvés coincés car il était facilement accessible, mais les squelettes à l’intérieur les déchiraient continuellement. Et que serait un Souls-like sans une zone de départ pareillement obtuse (probablement un Souls-lite)?

Si vous êtes déjà arrivé à Genessa et que vous avez toujours envie de rebondir sur le jeu, YouTuber FightinCowboy a une vidéo extrêmement utile pour trouver rapidement certains des premiers obus, un processus relativement rapide, sans douleur et qui ne nécessite pas beaucoup de combat, voire aucun. Une fois que vous avez ces shells, vous pouvez commencer à échanger entre eux et à personnaliser les builds en fonction de votre style de jeu. C’est là que le plaisir de Mortal Shell commence vraiment.