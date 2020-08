Par Cian Maher,

Lundi 3 août 2020 20h02 GMT

La bande-annonce de gameplay de Call of Duty: Modern Warfare Saison 5 a récemment été mise en ligne, offrant aux joueurs une idée de ce à quoi s’attendre lorsque la nouvelle saison débutera plus tard cette semaine.

Vous pouvez consulter la bande-annonce de Call of Duty: Modern Warfare Saison 5 par vous-même dans la vidéo intégrée ci-dessous, qui présente des détails pour Modern Warfare et Warzone.

La mise à jour de la saison 5 comprend une variété de nouvelles cartes pour Call of Duty: Modern Warfare, y compris Suldal Harbour et Petrov Oil Rig pour 6v6, l’aéroport international de Verdansk pour la guerre au sol et le bétail pour les fusillades.

Pendant ce temps, Warzone obtient plusieurs de ses propres changements. Il y a un train qui fait le tour de la carte maintenant, et les joueurs peuvent désormais se battre à l’intérieur du stade au lieu d’être uniquement autorisés à camper dessus. Il semble également y avoir des tourelles sur les véhicules, ce qui devrait introduire une tournure intéressante aux jeux d’équipe.

Call of Duty: Modern Warfare La saison cinq doit être lancée ce mercredi 5 août.

Dans le même ordre d’idées, une fuite récente a révélé des détails sur les cartes, la campagne, les zombies et plus encore de Call of Duty: Black Ops Cold War, peu de temps après l’apparition du jeu sous le nom de code «Porte rouge» sur le Microsoft Store. la voie pour les gens qui ont été surpris en train de tricher dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone.

Si vous préférez Call of Duty à l’ancienne, vous avez peut-être de la chance. Les jeux gratuits pour les abonnés PS Plus ce mois-ci sont Call of Duty: Modern Warfare 2 et Fall Guys: Ultimate Knockout – cependant, il est important de noter que le remaster de Modern Warfare 2 ne présente que sa campagne d’origine et n’est pas équipé du multijoueur emblématique du jeu.

